انجمن کرلینگ ایران عضویت موقت فدراسیون جهانی کرلینگ را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود عبدالهی رییس انجمن کرلینگ ایران و مهرداد صدفی‌زاده دبیر پیشین انجمن، به نمایندگی از ایران به صورت آنلاین در سی و هشتمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی کرلینگ (WCF) حضور داشتند و انجمن کرلینگ ایران با کسب آرای اعضای این مجمع، به طور رسمی به عضویت موقت این نهاد بین‌المللی پذیرفته شد.

 از جمله کلیدی‌ترین عوامل مؤثر در کسب این موفقیت، می‌توان به حضور فعال و موفق تیم ملی نوجوانان ایران در کمپ بین‌المللی توسعه کرلینگ در لیلهامر نروژ اشاره کرد که توانایی و عزم ملی کرلینگ ایران را برای پیشرفت در این ورزش به نمایش گذاشت.

این ارتقا، اولین قدم بزرگ در مسیر عضویت دائم و رسمی در فدراسیون جهانی است و دریچه‌ای جدید به روی ورزشکاران ایرانی برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی و بهره‌مندی از منابع آموزشی و توسعه‌ای جهانی می‌گشاید.

انجمن کرلینگ ایران با سابقه کمتر از دوسال فعالیت امیدوار است با حمایت سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف بتواند با شتابی بیشتر مسیر خود را برای کسب عضویت دائم ادامه دهد و پرچم ایران را در میادین معتبر جهانی به اهتزاز درآورد.

