باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت که طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس با حضور گشتهای مشترک از شانزدهم شهریور تا پانزدهم مهرماه اجرا میشود و طی آن با هرگونه گرانفروشی، عرضه کالای بیکیفیت، تقلبی یا قاچاق در بازار استان بهطور قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
رضا محمدرحیمی روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با نزدیکشدن به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا برای ملزومات آموزشی، طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس در بازارهای استان آغاز شده است.
وی افزود: این طرح از ۱۶ شهریورماه آغاز و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت و در این مدت، تیمهای بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری اتاق اصناف و اداره کل تعزیرات حکومتی، فرآیند توزیع و فروش کالاهایی مانند نوشتافزار، کیف، کفش و سایر لوازم مورد نیاز دانشآموزان را بهطور روزانه رصد وکنترل میکنند.
مدیرکل صمت ایلام تصریح کرد: در چارچوب این طرح، هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، عرضه کالای فاقد کیفیت یا استاندارد، فروش اجناس تقلبی و قاچاق، بدون هیچگونه اغماض شناسایی و با متخلفان مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
محمدرحیمی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ایجاد آرامش و ثبات در بازار، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و اطمینان از دسترسی خانوادهها به کالاهای استاندارد، باکیفیت و با قیمت منصفانه است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل گشتهای مشترک و تیمهای بازرسی، یادآور شد: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرفکنندگان یا تماس با واحدهای بازرسی سازمان صمت استان، گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
منبع: ایرنا