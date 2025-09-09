باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان از ۲۲ تا ۲۹ شهریورماه و در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: مرضیه خندان (مازندران) مهسا بخشی (زنجان)
۶۰ کیلوگرم: فاطمه فتاحی (مازندران) بهار صباغی (سیستان و بلوچستان)
۶۵ کیلوگرم: رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی) زهرا مظفری (چهارمحال و بختیاری)
۷۰ کیلوگرم: مبینا میرزاپور (مازندران) محبوبه مرادی (چهارمحال و بختیاری)
۷۵ کیلوگرم: سحر غنی زاده (مازندران) حبیبه ولی زاده (سیستان و بلوچستان)
۷۵+ کیلوگرم: عزت قربانی ثانی (خراسان رضوی) حنانه قاسمی (کرمانشاه)
سرمربی: هدی نقیبی
مربی: مریم ملکی (تهران)
سرپرست: لیلا امامی بنی