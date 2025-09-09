کیفرخواست مرد جوانی که در اقدامی هولناک در یک قمارخانه دست به جنایت زده بود، صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوشنبه ۱۹ آذرماه سال ۱۴۰۳، مرگ مشکوک زن جوانی در آتش‌سوزی یک خانه واقع در شرق تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد.

به‌دنبال اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به‌همراه قاضی محسن اختیاری بازپرس ویژه قتل شعبه اول دادسرای امور جنایی، راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

تیم جنایی در محل حادثه با جسد زن جوانی مواجه شدند که بر اثر آتش‌سوزی عمدی به قتل رسیده بود. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد خانه موردنظر محلی برای قمار و مصرف مواد مخدر بوده است و حدود ۱۰ نفر در آنجا حضور داشتند. تیم جنایی در نخستین گام هویت فردی به‌نام مسعود را که در خانه حضور داشت، شناسایی و دستگیر کردند، اما او در جریان بازجویی‌های مقدماتی مدعی شد که وقوع آتش‌سوزی در خانه موردنظر تنها یک حادثه بوده است.

کارآگاهان که در جریان بررسی‌های میدانی متوجه وجود دوربین‌های مداربسته اطراف صحنه جرم شده بودند، به بازبینی فیلم‌ها پرداختند، در این مرحله از تحقیقات مشخص شد که مرد جوانی به‌نام سعید از خانه بیرون آمده و پس از کشیدن بنزین از موتورسیکلت خود، با یک بطری به خانه بازگشته است. او خانه را به آتش کشیده و پیش از رسیدن پلیس، از محل متواری شده است.

مسعود که همچنان تأکید داشت این آتش‌سوزی یک حادثه غیرعمدی بوده است، پس از مواجهه با فیلم‌های دوربین مداربسته، چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و ماجرا را این‌طور توضیح داد: ما در این خانه برای مصرف مواد مخدر جمع می‌شدیم. روز حادثه، زن جوان و سعید سر یک لپ‌تاپ شرط‌بندی کردند؛ زن جوان باخت، اما یک درگیری را شروع کرد. سعید که خیلی عصبانی شده بود، ابتدا او را به مرگ تهدید کرد و سپس از خانه بیرون رفت. او با کشیدن بنزین از باک موتورسیکلتش به داخل برگشت و بنزین را روی سر زن جوان ریخت و سپس با یک فندک، او را به آتش کشید.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پس از دریافت این اطلاعات مهم، مأموریت یافتند در کوتاه‌ترین زمان ممکن عامل این جنایت را شناسایی و سپس نسبت به دستگیری او اقدام کنند.

دستگیری متهم

تیم جنایی در نخستین‌گام با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پس از دریافت این اطلاعات مهم، بی‌درنگ راهی مخفیگاه مورد نظر شدند و پس از تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، متهم را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ صراحتاً به جرم خود اعتراف کرد. مرد جوان ماجرا را در اظهارات ضدونقیضی این‌طور توضیح داد: با زن جوان سر قمار درگیر شدم. او کلید ماشین من را گرفته بود و پس نمی‌داد که تهدیدش کردم، اما فایده‌ای نداشت، برای همین به پایین رفتم و از موتورسیکلت خود بنزین کشیدم، در ادامه به آنجا برگشتم و بطری بنزین را به زمین زدم که به‌خاطر روشن بودن شعله بخاری آتش‌سوزی رخ داد، من این جنایت را انجام ندادم و حادثه بود. اظهارات متهم در حالی بود که شاهدان عینی عنوان کردند او بنزین را روی سر مقتول ریخته و با شعله فندک خود اقدام به آتش‌افروزی کرده است.

صدور کیفرخواست

با اتمام جلسات بازپرسی از متهم این پرونده، بازسازی صحنه جرم و تحقیقات تکمیلی، قاضی اختیاری از شعبه اول دادسرای جنایی، صدور قرار جلب به دادرسی را صادر کرد و کیفرخواست متهم مرد به‌اتهام مباشرت در قتل عمدی از سوی دادسرای ناحیه ۲۷ (جرائم جنایی، ویژه قتل) صادر شد.

بدین ترتیب، متهمان پرونده به‌زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه خواهد شد و از خود دفاع خواهند کرد.

منبع: تسنیم