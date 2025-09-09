باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اصغر نورالله زاده در رویداد امنیت غذایی و کشاورزی که امروز در باغ لارک برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که این رویداد بتواند کمک کند برای ایران آینده، ایرانی پیشرفته رقم بزند.
وی موضوع امنیت غذایی را موضوع حیاتی توصیف کرد که مورد توجه همه کشورهای دنیا، از جمله کشور ما ایران است، ادامه داد: این موضوع با توجه به اهمیت اجتماعی، امروزه اهمیت آن بیشتر نمایان شده است.
نوراللهزاده، یکی از اولویتهای حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی را امنیت غذایی دانست و یادآور شد: جدا از ضرورتهای موجود، تکلیفی هست که ما در مقوله امنیت غذایی به عنوان تکلیف توجه میکنیم؛ چرا که این موضوع و فرصتها، امکانات خوبی را در اختیار ما و خصوصا استارتاپها، کسبوکارهای نوین و کسبوکارهایی که مبتنی بر فناوریهای نوین و دانشبنیان هستند، قرار میدهد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کرد: در حوزه امنیت غذایی، از ابتدا تا انتهای زنجیره، واقعاً قابلیتهای بسیار زیادی وجود دارد و میتواند یکی از مقولههای مهم برای ایجاد فرصتهای کسبوکار، حتی برای جوانان و شرکتهای فعال در این حوزه باشد.
نوراللهزاده افزود: با بهره گیری از این فرصتها میتوانیم به این کسبوکارها کمک کنیم تا رشد کنند و خدمات بهتری به جامعه ارائه دهند. البته یکسری چالشهایی در حوزههای آب، خاک، بهبود کیفی محصولات، ارقام محصولات، لجستیک و فناوری و بستهبندی وجود دارد که این چالشها با فناوریهای نوین قابل برطرف شدن است.
وی با بیان اینکه حتی چالشهای نهادی نیز با استفاده از ظرفیتهای فناوری که خوشبختانه در کشور وجود دارد، قابل رفع است، خاطر نشان کرد: نقش فناوریهای نوین در کاهش این چالشها بسیار مؤثر است و میتواند بازده محصولات را افزایش دهد تا محصولات با کیفیت بالاتری را تولید کنیم. طبیعتاً ضرورتهایی وجود دارد تا سیستمهای خوبی توسعه یابد و استفاده شود که یکی از حوزههای تعریف شده، کشاورزی و فناوری زیستی و صنایع غذایی است.
نوراللهزاده با اشاره به توانمندی شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: در حوزه امنیت غذایی و کشاورزی ۵۹ شرکت در این حوزه از مجموع حدود ۱۰۵۰۰ شرکت وجود دارد، یعنی نزدیک به ۵ درصد شرکتها در حوزه صنایع غذایی و امنیت غذایی و محصولات قضایی فعالیت میکنند. لازم است که این حوزه توسعه یابد.
وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیتهای کشور، یکی از هدفگذاریها میتواند افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان در این حوزه باشد که حمایتهایی را برایشان طراحی کنیم. یکی از ضرورتها این است که اکوسیستم را تقویت کنیم، با سیاستهای حمایتی شامل مراکز پژوهشی، شتابدهندهها و شرکتها در حوزههای مختلف سیاست حمایتی میتواند از کمک فنی تا تسهیلات و صدور ضمانت نامه و روشهای تامین مالی متنوع باشد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد:حوزههای دیگر نیز مسئولیتهای خاص خود را دارند و لازم است همه این ظرفیتها را به صورت یک اکوسیستم یکپارچه ببینیم. این ظرفیت در کشور وجود دارد که بازیگران اکوسیستم تقویت شوند، طراحی نظام تامین مالی ایجاد شود و زیرساختهای لازم فراهم شود.
وی زیرساختهای مورد نیاز در این حوزه را شامل مواردی مانند محیطهای آزمون، یکپارچهسازی و استانداردسازی دادهها در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی دانست و گفت: توسعه این زیر ساختها ضروری است تا بتوانیم برنامهریزی و حمایت بهتری ارائه دهیم.
نورالله زاده افزود: همچنین ارتقای سطح آموزش و مهارت در بخش کشاورزی ضروری است. باید ظرفیتهایی برای این ارتقا برنامهریزی شود. نکته دیگر، تاثیر و دسترسی به بازار و لجستیک است که با فناوریهای نوین میتوان آن را توسعه داد.
نورالله زاده در ادامه سخنان خود اظهار کرد: یکی از ضعفهایی که در حال حاضر وجود دارد، بحث بازاررسانی محصولات کشاورزی است که باعث افزایش ضایعات و کاهش بهرهوری محصولات میشود.
وی از آمادگی این صندوق برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان این حوزه خبر داد و گفت: ما آمادگی داریم با شرکتهای بزرگ، مجموعه بنیاد برکت که کار مشترکی آغاز کردهایم، این ظرفیت را ارتقاء دهیم و با سایر نهادها و شرکتها در این حوزه همکاری کنیم. با توجه به اولویت اصلی که وجود دارد، همکاری در ارتقای نظام تامین مالی اکوسیستم امنیت غذایی و صنایع غذایی کشور اهمیت دارد.
نوراللهزاده گفت: این آمادگی وجود دارد که مدلهایی را طراحی کنیم، یک نظام فناورانه و نوآورانه تامین مالی ایجاد کنیم، از ظرفیت بازار سرمایه و بازار پول بهرهبرداری کنیم و از فناوریهای خلاقانه دیگر در حوزه تامین مالی با مشارکت ذینفعان استفاده کنیم تا بتوانیم این ظرفیت را ارتقاء دهیم.
وی افزود: امیدواریم این همکاری که با مجموعه بنیاد ایران پیشرفته امروز آغاز میشود، چنین فرآیندی را در آینده ایجاد کند و مقیاسپذیری شرکتهای دانشبنیان در این حوزه، همانطور که اشاره شد، تحولی در حوزه امنیت غذایی و اکوسیستم مرتبط ایجاد کند.
نورالله زاده تاکید کرد: به هر حال امیدوارم که تامین مالی هوشمند و فناورانه با همکاری مجموع فعالان اکوسیستم، خصوصاً با محوریت بنیاد ایران پیشرفته طراحی شود و بتوانیم در این حوزه گامهای مؤثری برداریم. دست تکتک دوستانی که در این حوزه حضور دارند به گرمی فشار میدهیم تا این ظرفیت برای سیستم ارتقاء یابد.