«مسابقه بزرگ ۱۰۰» تازه‌ترین محصول شبکه سه در حوزه سرگرمی، فرداشب، چهارشنبه ۱۹ شهریورماه مهمان مخاطبان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل اول «مسابقه بزرگ ۱۰۰»، جدیدترین محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازی‌فر همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) فرداشب ۱۹ شهریورماه ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

«مسابقه بزرگ ۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» که برای ۵ فصل ۱۲ قسمتی تدارک دیده شده، بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران با ۱۰۰ شرکت‌کننده در دکوری عظیم و متفاوت است.

عوامل این برنامه عبارتند از؛ طراح و تهیه‌کننده: محسن نجفی سولاری، مجری طرح و مدیر پروژه ایمان قیاسی، کارگردانان: وحید شیخ‌لر، حامد زحمتکش و مرتضی قیاسی، سرپرست نویسندگان: علی رضازاده، مدیر تولید: پریسا آذری، موسیقی: آریا عظیمی‌نژاد،  طراح و مجری صحنه: مرتضی و مهدی بهبهانی، طراح نور: مسعود رجبیان، طراح صدا: حسن خاکبازان، تدوین: احسان فانیان، مدیر فنی: محمد میرفتاح، طراح و مجری گرافیک: سیدمحمد حسینی، مدیر تدارکات: علی قیاسی، طراح نرم‌افزار: محمدکاظم شکیبا، طراح لوگو: محمد روح‌الامین، سرپرست گروه شرکت‌کنندگان: محیا مسعودی، عکاس: الهه آقاپور، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: مصطفی بیات و امور رسانه‌ای: سپیده شریعت‌رضوی.

