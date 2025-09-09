پس از حمله به سوریه، یک منبع امنیتی اسرائیلی ادعا کرد که این حملات انبار‌های موشک و تجهیزات دفاع هوایی ساخت ترکیه را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به دنبال حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل که دوشنبه شب حلب و حمص در سوریه را هدف قرار داد، یک منبع امنیتی صهیونیستی ادعا کرد که «این حمله انبار‌های موشک و تجهیزات دفاع هوایی ساخت ترکیه را در این شهر هدف قرار داده است که اخیرا به منطقه مورد نظر منتقل شده بودند.»

این منبع صهیونیستی گفت: «ترکیه تلاش می‌کند ما را تحریک کند و به رویارویی نظامی‌ای بکشاند که ما از آن نمی‌ترسیم، اما خواهان آن نیستیم.»

این منبع فاش کرد که «اسرائیل با سران سوریه در مورد ترتیبات امنیتی در حال گفت‌و‌گو است، اما در صورت نیاز از استفاده از زور تردید نخواهد کرد.»

این منبع افزود: «وضعیت داخلی سوریه شکننده است و اسرائیل بر خلع سلاح جنوب سوریه اصرار دارد. تل‌آویو به هر تهدیدی برای امنیت خود، صرف‌نظر از منبع یا مکان آن، ضربه خواهد زد.»

رسانه‌های سوریه دوشنبه شب گزارش دادند که رژیم تروریستی اسرائیل اهدافی را در اطراف لاذقیه و حمص، از جمله انبار‌های مهمات وابسته به نیرو‌های مسلح سوریه و یک مدرسه دفاع هوایی در حمص، بمباران کرده است.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای، حملات رژیم تروریستی اسرائیل به چندین نقطه در حمص و لاذقیه را به عنوان «نقض حاکمیت سوریه» محکوم کرد.

لازم به ذکر است که از زمان سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر گذشته رژیم تروریستی اسرائیل حملات و تجاوزات هوایی خود را به اراضی سوریه افزایش داده و جنوب این کشور را اشغال کرده است.

