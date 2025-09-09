کلاهبرداری اینترنتی ۲۰ میلیاردی در قالب ۱۳۳ فقره سفارش

رئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری متهمی خبر داد که با راه‌اندازی سایت و صفحات اینستاگرامی در پوشش فروش گوشی تلفن همراه، در قالب ۱۳۳ فقره سفارش بیش از ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان سرهنگ داود صفاری زاده رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: در پی وصول شکایات متعدد از شهروندان مبنی بر عدم تحویل کالای خریداری‌شده از سایتی که اقدام به فروش اینترنتی گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی می‌نمود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان تنکابن قرار گرفت.

او افزود: برابر بررسی‌های اولیه و تماس با شاکیان، مشخص شد متهم از ارسال اجناس و همچنین عودت وجوه خودداری کرده و تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال در قالب ۱۳۳ فقره سفارش از مالباختگان دریافت نموده است.

سرهنگ صفاری زاده گفت: با هماهنگی مرجع قضایی، دستور جلب متهم صادر و تحقیقات میدانی آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد وی پس از شکایات اولیه متواری شده بود که در نهایت متهم، با اقدامات فنی و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا شهرستان تنکابن شناسایی و دستگیر شد. در جریان دستگیری نیز یک دستگاه گوشی تلفن همراه از متهم کشف و توقیف گردید.

او افزود: متهم در بازجویی‌ها معترف گردید که از حدود شش ماه قبل اقدام به راه‌اندازی سایت و صفحات اینستاگرامی مرتبط نموده و درگاه پرداخت را به نام همسر و حساب بانکی برادر ناتنی خود متصل کرده است. وی علت عدم ارسال کالا را نوسانات بازار عنوان کرد.

سرهنگ صفاری زاده گفت: تاکنون ۱۹ نفر از مالباختگان به صورت حضوری به پلیس فتا شهرستان تنکابن مراجعه کرده‌اند و تحقیقات جهت شناسایی سایر زیان‌دیدگان ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا مازندران با بیان اینکه همواره کلاهبرداران از اعتماد کاربران در فضای مجازی سوءاستفاده می‌کنند، افزود: شهروندان برای خرید‌های اینترنتی حتماً از فروشگاه‌های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی استفاده نمایند.

او افزود: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www. fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویداد‌های سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: پلیس فتا ، کلاهبرداری اینترنتی
