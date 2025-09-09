کلاهبرداری اینترنتی ۲۰ میلیاردی در قالب ۱۳۳ فقره سفارش

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داود صفاری زاده رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: در پی وصول شکایات متعدد از شهروندان مبنی بر عدم تحویل کالای خریداری‌شده از سایتی که اقدام به فروش اینترنتی گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی می‌نمود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان تنکابن قرار گرفت.

او افزود: برابر بررسی‌های اولیه و تماس با شاکیان، مشخص شد متهم از ارسال اجناس و همچنین عودت وجوه خودداری کرده و تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال در قالب ۱۳۳ فقره سفارش از مالباختگان دریافت نموده است.

سرهنگ صفاری زاده گفت: با هماهنگی مرجع قضایی، دستور جلب متهم صادر و تحقیقات میدانی آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد وی پس از شکایات اولیه متواری شده بود که در نهایت متهم، با اقدامات فنی و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا شهرستان تنکابن شناسایی و دستگیر شد. در جریان دستگیری نیز یک دستگاه گوشی تلفن همراه از متهم کشف و توقیف گردید.

او افزود: متهم در بازجویی‌ها معترف گردید که از حدود شش ماه قبل اقدام به راه‌اندازی سایت و صفحات اینستاگرامی مرتبط نموده و درگاه پرداخت را به نام همسر و حساب بانکی برادر ناتنی خود متصل کرده است. وی علت عدم ارسال کالا را نوسانات بازار عنوان کرد.

سرهنگ صفاری زاده گفت: تاکنون ۱۹ نفر از مالباختگان به صورت حضوری به پلیس فتا شهرستان تنکابن مراجعه کرده‌اند و تحقیقات جهت شناسایی سایر زیان‌دیدگان ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا مازندران با بیان اینکه همواره کلاهبرداران از اعتماد کاربران در فضای مجازی سوءاستفاده می‌کنند، افزود: شهروندان برای خرید‌های اینترنتی حتماً از فروشگاه‌های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی استفاده نمایند.

او افزود: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www. fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویداد‌های سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران