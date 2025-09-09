باشگاه خبرنگاران جوان - ناتینگهام فارست اعلام کرده است همکاری‌اش را با نونو اسپریتو سانتو، سرمربی پرتغالی، به پایان رسانده و به دنبال مربی جدیدی است. اکنون رسانه اتلتیک خبر داد آنژه پوستج‌اوغلو، سرمربی استرالیایی، جانشین نونو اسپریتو خواهد شد.

این مربی استرالیایی از تابستان ۲۰۲۳ سرمربی تاتنهام شد و همراه با اسپرز به قهرمانی لیگ اروپا رسید و توانست بعد از سال‌ها تیم لندنی را به جام برساند. با این حال عملکرد ضعیف در لیگ برتر انگلیس سبب شد تا مسئولان تاتنهام قید همکاری با سرمربی استرالیایی را بزنند و هدایت تیمشان را به توماس فرانک دانمارکی بسپارند.