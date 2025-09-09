باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه هفدهم ربیعالاول، سالروز میلاد حضرت محمّد مصطفی صلیاللهعلیهوآلهوسلم و حضرت امام صادق علیهالسلام، رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوهی قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاهها موافقت کردند.
در نامهی حجتالاسلام والمسلمین اژهای درخواست عفو و تخفیف مجازات برای محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا ۱۹ شهریور قطعیّت مییابد، درخواست شده است.
در نامه رئیس قوهی قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات دربارهی محکومان جرائم امنیتی آمده است؛ باید از زمان قطعیّت حکم این افراد بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه از زمان قطعیّت دادنامه فاقد هرگونه موضعگیری مخالف مصالح کشور و اقدام ضدّ امنیّتی و یا اقدامات ضدّ انسجام ملّی و معارضهآمیز باشند.
بر اساس نامه رئیس قوه قضائیه، باقیمانده حبس بیماران صعبالعلاج و یا لاعلاج نیز مشمول این عفو میشود، مشروط بر اینکه بیماری آنان به تأیید کمیسیون پزشکی قانونی رسیده باشد.
بخشی از این عفو و تخفیف مجازات در مورد محکومان جزای نقدی است که جزئیات آن در نامهی رئیس قوهی قضائیه آمده است.
«سرقت مسلّحانه و یا مقرون به آزار و یا سارقینی که دارای محکومیّت کیفری هستند»، «جرائم مربوط به مواد مخدّر و روانگردان به صورت مسلّحانه»، «خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات»، «جرائم علیه امنیّت داخلی و خارجی»، «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم و عضویت در گروههای تروریستی»، «آدم ربایی، اسیدپاشی، جعل اسکناس و ضرب سکّه تقلّبی»، «مباشرت و یا معاونت در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی» و «قاچاق مشروبات الکلی» از جمله جرائمی هستند که از این عفو و تخفیف مجازات مستثنی شدهاند.