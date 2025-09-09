باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین امروز سه‌شنبه در پی افزایش پیچیدگی و بی‌ثباتی در وضعیت جهانی، از چین و اتحادیه اروپا خواست تا ارتباطات خود را تقویت کرده و همکاری‌ها را عمیق‌تر کنند.

خبرگزاری رسمی چین، «شین‌هوا»، به نقل از شی گزارش داد که او در دیدار با لوئیس مونته‌نگرو، نخست‌وزیر پرتغال در پکن گفته است که چین آماده است تا با پرتغال در همکاری‌های چندجانبه، برای حفاظت از نظام تجارت آزاد و تقویت یک نظام حکمرانی جهانی عادلانه‌تر و قابل قبول‌تر، همکاری نزدیکی داشته باشد.

این در حالی است که روزنامه «فایننشال تایمز» به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده بود که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم علیه چین به دلیل ادامه خرید نفت و گاز از روسیه است. این اقدام می‌تواند دامنه تحریم‌های مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین را به بازیگران غیراروپایی نیز گسترش دهد.

از سویی دیگر مونتنگرو، از شی جین پینگ خواست تا از رابطه نزدیک کشورش با روسیه برای فشار آوردن جهت دستیابی به یک «صلح عادلانه و پایدار» در اوکراین استفاده کند. مونتنگرو به میزبان خود گفت: «ما واقعاً بر مشارکت شما و رابطه نزدیکی که چین با فدراسیون روسیه حفظ می‌کند، حساب می‌کنیم تا بتوانیم در اسرع وقت یک صلح عادلانه و پایدار در اوکراین بسازیم.»

منبع: المیادین