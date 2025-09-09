شهردار تهران از تعیین تکلیف ۹۷ درصد واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، شهردار تهران در نشست فصلی ائمه جماعات و مدیران حوزه علمیه با مدیران شهری با تشریح جزئیات روند بازسازی پس از حوادث اخیر، از تعیین تکلیف ۹۷ درصد واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در پایتخت خبر داد.

زاکانی با اشاره به طرحی نوآورانه مبتنی بر مشارکت مردمی در مدیریت شهری گفت: ایده‌ای با محوریت خلق فرصت و مشارکت مردم در مجلس و دولت مطرح شد که ظرف تنها سه روز به تصویب رسید. بر اساس این مدل، بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور، از ظرفیت‌های درونی شهر و مردم استفاده شد.

شهردار تهران با ارائه آمار دقیق، وضعیت بازسازی را اینگونه تشریح کرد: تعداد کل واحد‌های آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۸۴۴۲ واحد بود که از این میزان ۸۱۸۴ واحد (معادل ۹۷ درصد) تعیین تکلیف شده‌است.

وی افزود: اسکلت ۲۴۲۰ واحد آسیب دیده در جنگ تحمیلی سالم بود که عملیات بازسازی این واحد‌ها تمام شده یا در حال اتمام است. همچنین ستون ۶۷ واحد آسیب دیده بود که این واحد‌ها نیز نیازمند مقاوم سازی می‌باشند و فرآیند کار روی ۵۹ مورد آن آغاز شده‌است.

شهردار تهران در ادامه تاکید کرد: تاکنون برای بخش عمده‌ای عملیات تخریب و نوسازی آغاز شده است. پروانه ساخت این واحد‌ها به صورت رایگان و در مدت زمان اندک صادر می‌شود. البته عملیات بازسازی کامل این واحد‌ها تا دو سال آینده به طول خواهد انجامید.

زاکانی به موضوع اسکان خانوار‌های آسیب‌دیده نیز پرداخت و گفت: در اوج بحران، حدود ۶۰۰ خانوار در هتل‌ها اسکان داده شدند که این عدد هم اکنون به ۲۷۳ خانوار کاهش یافته است.

شهردار تهران از پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به هر خانواده برای جبران خسارات داخل منزل خبر داد و افزود: این کمک به اختیار خانواده و برای انتخاب شیوه جبران خسارت پرداخت می‌شود.

زاکانی با تأکید بر موفقیت‌آمیز بودن این مدل مردمی، گفت: این نمونه را گفتم تا بدانید اگر این مدل در هر نقطه دیگری از کشور پیاده شود، می‌تواند کشور را از ناترازی‌ها نجات دهد.

وی همچنین بر نقش محوری مردم و بخش خصوصی در اقتصاد و نقش تنظیم‌گری دولت تأکید کرد و افزود: اگر اقتصاد مردمی شود، می‌توان ریشه فقر مطلق را کند و عدالت را برقرار کرد.

زاکانی در پایان «دین»، «رهبری» و «مردم» را سه ظرفیت بی‌نظیر و انحصاری ایران اسلامی خواند و گفت: 

این ظرفیت‌ها و هدایت رهبری بود که باعث شد دشمنان نتوانند به اهداف خود در مواجهه با نظام اسلامی دست یابند، همان‌گونه که اقتدار دفاعی کشور مانع از اقدامات گسترده‌تر دشمنان شد.

منبع: شهر

برچسب ها: شهردار تهران ، جنگ ۱۲ روزه
زاکانی:
بیش از ۶۲ میلیون نفر در کشور در معرض پدیده گرد و غبار هستند
تهران میزبان نغمه‌های وحدت/ حضور سفرا در جشن موسیقی اقوام
