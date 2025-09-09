باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سی و چهارمین آزمون تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی ۱۴۰۴ روز پنجشنبه؛ ۲۷ شهریورماه در تهران برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه فرآیند برگزاری آزمون ساعت هشت صبح آغاز و در‌های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۰۷:۳۰ بسته خواهد شد، متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب‌های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

الف- نحوه و زمان تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه (۲۵ شهریورماه) برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. متقاضیان آزمون، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به درگاه اطلاع‌رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده، کدپیگیری ثبت‌نام و کد ملی) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت مشاهده نقص احتمالی در کارت لازم است مطابق بند «ب» به حوزه رفع نقص مندرج در بند «پ» این اطلاعیه مراجعه کنند.

ب‌- درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، متقاضیان لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت‌احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای مندرج در کارت شرکت در آزمونِ شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت‌احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.

۲- در صورتی که مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند‌های «سابقه کار مفید اجرایی در امر حمل و نقل بین‌المللی، مدرک تحصیلی مرتبط در زمینه حمل و نقل بین‌المللی، مقطع تحصیلی و استان تقاضای تاسیس» کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، می‌توانید درخواست خود را حداکثر تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ به صورت الکترونیکی از طریق ورود به سیستم پاسخ‌گویی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://request.sanjesh.org ارسال کنید، تا بعد از برگزاری آزمون بررسی و اقدام لازم انجام شود.

۳- در صورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید با همراه داشتن کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمایید. در غیر این‌صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

۳-۱- مغایرت در بند ۳ (جنس).

۳-۲- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۳-۳ - چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

۴- سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد بطور دقیق مطالعه کنند.

پ- آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

نماینده این سازمان در روز چهارشنبه، ۲۶ شهریورماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۷ در واحد رفع نقص در دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره به نشانی تهران، میدان فردوسی، به سمت انقلاب، بن‌بست شاهرود مستقر خواهد شد.

ت- یادآوری‌های مهم:‌

۱– برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

تذکر مهم: از ورود متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۲- در‌های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت هشت صبح آغاز می‌شود؛ لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن در‌های ورودی به محوطه و یا سالن‌های امتحانی جلوگیری خواهد شد.

۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاک‌کن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» آمده است، رفتار خواهد شد.

۵- لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی به‌صورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» آمده است، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می‌شود.

۶- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۷- مخدوش و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می‌شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

۹- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را به عمل آورید.

۱۰– حوزه برگزاری آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب و جزوه معذور است، بنابراین اکیداً توصیه می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

۱۱- در صورت ایجاد هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای متقاضیان، لازم است حداکثر تا سوم مهرماه از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش مکاتبه کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

۱۲- متقاضیان با توجه به اینکه برخی از افراد و موسسات سودجو با سوءاستفاده از عنوان و نشانی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ساختن درگاه‌های مشابه با نشانی اینترنتی این سازمان کرده و از این طریق با اخذ اطلاعات و مشخصات شخصی متقاضیان، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ لازم است برای دریافت اخبار و کارنامه اعلام نتایج آزمون‌ها، منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنید و از در اختیار قرار دادن کاربری و رمز عبور و اطلاعات شخصی به سایر افراد جداً خودداری کنید.

ث- قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:

۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲-تبانی با متقاضیان یا افراد خارج ازحوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای متقاضی اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د- کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.

ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده متقاضی و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷- در مورد مشمولان بند‌های (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کنند.

ماده ۸– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضا که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی متقاضی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از متقاضی در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤل آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤل آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند، علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط؛ مدعی‌العلوم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.