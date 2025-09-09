فرمانده انتظامی تالش گفت: مرد ۵۸ ساله حین شنا در ساحل یکی از بخش‌های این شهرستان غرق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "عباس حقیقی نیا" اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن فردی در ساحل یکی از بخش‌های این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس و تیم‌های امدادی در محل اعلامی و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، مرد ۵۸ ساله که برای تفریح به ساحل یکی از بخش‌های این شهرستان رفته بود به دلایل شنا در نقاط خطر آفرین دریا و همچنین عدم آشنایی به فنون شنا دچار غرق شدگی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با اعلام اینکه جسد این فرد از آب خارج و به سردخانه بیمارستان منتقل شد، از تشکیل پرونده در این راستا خبر داد.

سرهنگ حقیقی نیا در پایان با اشاره به فصل گرما و رفتن مردم به رودخانه‌ها و سواحل دریا از شهروندان خواست با توجه به علائم و هشدار‌ها از شنا کردن در مناطق خطرآفرین خودداری کنند و همکاری لازم را با غریق نجات‌ها داشته باشند.

منبع : اطلاع  رسانی پلیس 

برچسب ها: غرق شدن ، دریا
خبرهای مرتبط
غرق شدن پدر و مادر تهرانی در دریای خزر
شنا در امواج آزاد می تواند بسیار خطرناک باشد
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی:
هنگام مسافرت به مناطق ساحلی به موج های شکافنده دقت کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محکومیت شکارچی غیرمجاز به ۱۰۰ ساعت خدمات محیط زیستی
برداشت ۳ هزار و ۶۰۰ تن فلفل از باغات گیلان
آخرین اخبار
محکومیت شکارچی غیرمجاز به ۱۰۰ ساعت خدمات محیط زیستی
برداشت ۳ هزار و ۶۰۰ تن فلفل از باغات گیلان
دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان به کار خود پایان داد+ فیلم و تصاویر
اجلاسیه پایانی کنگره هشت هزار شهیدگیلان مزین به ۲ شهید گمنام شد + فیلم
جزئیات جنایت خانوادگی در لنگرود