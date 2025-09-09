باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "عباس حقیقی نیا" اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن فردی در ساحل یکی از بخش‌های این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس و تیم‌های امدادی در محل اعلامی و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، مرد ۵۸ ساله که برای تفریح به ساحل یکی از بخش‌های این شهرستان رفته بود به دلایل شنا در نقاط خطر آفرین دریا و همچنین عدم آشنایی به فنون شنا دچار غرق شدگی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با اعلام اینکه جسد این فرد از آب خارج و به سردخانه بیمارستان منتقل شد، از تشکیل پرونده در این راستا خبر داد.

سرهنگ حقیقی نیا در پایان با اشاره به فصل گرما و رفتن مردم به رودخانه‌ها و سواحل دریا از شهروندان خواست با توجه به علائم و هشدار‌ها از شنا کردن در مناطق خطرآفرین خودداری کنند و همکاری لازم را با غریق نجات‌ها داشته باشند.

منبع : اطلاع رسانی پلیس