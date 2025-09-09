وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت وحدت میان امت اسلامی تأکید کرد که شرایط کنونی جهان اسلام، وحدت را از یک آرمان به یک ضرورت قطعی و واجب شرعی تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی در نشست هم‌اندیشی مسئولان وزارت امور خارجه با میهمانان سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با اشاره به فرارسیدن میلاد پیامبر اسلام (ص) گفت: این ایام نورانی فرصت ارزشمندی برای گفت‌و‌گو درباره وحدت جهان اسلام و بررسی تهدیداتی است که علیه امت اسلامی وجود دارد. هفته وحدت، بهترین بستر برای پرداختن به این موضوع مهم است.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: میلاد مبارک پیامبر اعظم (ص) امسال ویژگی خاصی دارد، زیرا مصادف با یک‌هزار و پانصدمین سال ولادت آن حضرت است. این رویداد در جهان اسلام زمینه‌ساز برگزاری جشن‌های بزرگ‌تر و با شکوه‌تری نسبت به سال‌های گذشته شده است. به همین دلیل، ما در آخرین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد دادیم امسال به عنوان سال وحدت نام‌گذاری شود و ترتیبات ویژه‌ای برای بزرگداشت آن در نظر گرفته شود که این پیشنهاد نیز مورد توجه قرار گرفت.

عراقچی با تأکید بر ضرورت وحدت اسلامی تصریح کرد: وحدت جهان اسلام صرفاً یک آرمان مثبت یا اقدامی مستحب نیست، بلکه امروز یک ضرورت قطعی و واجب شرعی است. شرایط کنونی امت اسلامی ایجاب می‌کند وحدت را نه صرفا یک تکلیف بلکه یک انتخاب بدانیم.

وی ادامه داد: برای وحدت کشور‌های اسلامی لازم است از فرصت‌ها و ظرفیت‌های عظیم جهان اسلام بهره‌برداری شود. امت یک‌ونیم میلیاردی مسلمانان، اگر متحد شوند، می‌توانند ظرفیت‌های بزرگی را فعال کرده و به رشد، پیشرفت و ارتقای جهان اسلام کمک کنند.

استفاده رژیم صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاح

وی افزود: در حالی میلاد مبارک حضرت رسول اکرم (ص) را جشن می‌گیریم و گرد هم می‌آییم که نباید فراموش کنیم خواهران و برادران ما در فلسطین و به‌ویژه در غزه، هر روز تحت یک نسل‌کشی آشکار قرار دارند. رژیم صهیونیستی با استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح، مردم بی‌دفاع را تحت فشار گذاشته و حتی به کسانی حمله می‌کند که برای دریافت مقدار اندکی غذا تلاش می‌کنند. این اقدامات مصداق بارز جنایات جنگی و فراتر از تصور است. هیچ خط قرمزی برای رژیم صهیونیستی باقی نمانده و هر جنایتی را مرتکب شده است.

وزیر امور خارجه با اشاره به سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی تصریح کرد: با وجود آنکه پیشرفت فناوری باعث شده همه دنیا از جزئیات این جنایات آگاه باشند و حتی در برنامه‌های زنده تلویزیونی شاهد وقوع آنها باشیم، بسیاری کشور‌ها همچنان سکوت کرده‌اند. این مایه تأسف برای جهان اسلام است که در برابر چنین فجایعی واکنش متناسبی نشان نمی‌دهد. چاره‌ای جز وحدت برای مقابله با این تهدید وجود ندارد و این تهدید قطعاً به فلسطین محدود نخواهد ماند. همان‌طور که شاهد بودیم، آثار آن در لبنان، سوریه و حتی در حملات علیه ایران نیز نمایان شده است.

عراقچی ادامه داد: کشور‌های منطقه اکنون به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تهدید رژیم صهیونیستی محدود به یک نقطه نیست بلکه کل منطقه و جهان اسلام را هدف قرار داده است. صهیونیست‌ها در پی تفرقه، ضعف و تجزیه امت اسلامی هستند و کار به جایی رسیده که بار دیگر ایده اسرائیل بزرگ را آشکارا مطرح می‌کنند.

وزیر امور خارجه با اشاره به سیاست‌های خصمانه رژیم صهیونیستی اظهار داشت: عده‌ای فریب تبلیغات غربی‌ها را خورده و در مورد رژیم صهیونیستی دچار اشتباه شدند. این رژیم امروز تهدید اصلی منطقه است و میزان جنایاتی که در غزه و لبنان صورت داده بر همگان آشکار است. در سوریه نیز هر روز شاهد تهاجمات تازه هستیم و میزان اراضی اشغالی این رژیم در دوره اخیر حتی از مساحت غزه بیشتر شده است. این اشغال‌گری‌ها همراه با بمباران‌های روزانه و تلاش برای تجزیه سوریه، زنگ خطری جدی برای کل منطقه است.

وی با تأکید بر پایبندی ایران به اصل احترام به حاکمیت کشور‌ها افزود: آنچه در لبنان می‌گذرد تصمیم مردم لبنان است و آنچه در سوریه رخ می‌دهد به مردم سوریه مربوط است. ما دخالتی در امور داخلی کشور‌ها نداریم، اما طبیعی است نگرانی‌های خود را بیان و دیدگاه‌هایمان را در عرصه‌های بین‌المللی مطرح کنیم.

جمهوری اسلامی ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده

عراقچی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه تصریح کرد: این رژیم تصور می‌کرد با یک حمله غافلگیرانه می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را وادار به عقب‌نشینی کند، اما دچار یک محاسبه اشتباه بزرگ شد. در همان روز‌های نخست، آمریکا و برخی کشور‌ها خواستار مذاکره بودند، در حالی که ما هم‌زمان با آغاز جنگ در مسیر دیپلماسی قرار داشتیم. اگر مذاکره‌ای قرار است انجام شود، پیش‌شرط آن توقف تهاجم است. در روز‌های پایانی جنگ، درنهایت درخواست آتش‌بس بدون هیچ پیش‌شرطی از سوی آنان مطرح شد.

وی این تجربه را درس بزرگی برای آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی دانست و گفت: آنان دریافتند هیچ راه‌حل نظامی برای مسئله ایران وجود ندارد. تنها مسیر ممکن، دیپلماسی عادلانه بر پایه احترام متقابل و تأمین منافع مشترک است. جمهوری اسلامی ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و همواره آماده گفت‌و‌گو‌های شرافتمندانه و عادلانه بوده است.

وزیر امور خارجه همچنین بر وحدت داخلی ملت ایران در این نبرد تأکید کرد و افزود: دشمنان ما روی تفرقه حساب باز کرده بودند، اما در جنگ ۱۲ روزه مشخص شد هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی، عرب و فارس وجود ندارد و همه در قالب یک هویت واحد به نام ایران از کشور دفاع کردند.

عراقچی با اشاره به ضرورت وحدت عملی در جهان اسلام خاطرنشان کرد: شرط مقابله با دشمنان بزرگ این است که وحدت فقط در گفتار باقی نماند؛ بلکه با اقدامات واقعی همراه شود. صدور قطعنامه‌ها لازم است، اما کافی نیست. مردم غزه امروز به غذا، آب و دارو نیاز دارند و کشور‌های اسلامی باید با اقدامات عملی کنار آنان قرار بگیرند. همچنین کشور‌هایی که هنوز روابط دیپلماتیک یا تجاری خود را با رژیم صهیونیستی حفظ کرده‌اند باید این روابط را قطع کنند، زیرا این هم شرط عقل و انسانیت و هم وظیفه دینی است.

منبع: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی