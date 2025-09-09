مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز بازچرخانی کامل پساب و کاهش برداشت اولیه آب را اقدامی ارزشمند و نقطه عطفی در مدیریت منابع آبی استان عنوان کرد و بر لزوم تعمیم این تجربه به سایر صنایع تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قربانعلی محمدپور با بیان اینکه مدیریت آب یکی از اصلیترین اولویتهای زیستمحیطی به شمار میرود، اظهار داشت: این واحد صنعتی با بهرهگیری از فناوریهای نوین و اجرای طرحهای بازچرخانی، موفق شد برداشت اولیه آب را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و پساب تولیدی خود را به گونهای مدیریت کند که در فرآیند مورد استفاده قرار میگیرد و سپس به طور کامل بازچرخانی میشود.
محمدپور در ادامه افزود: تحقق این دستاورد نشان میدهد که صنایع البرز ظرفیت بالایی برای حرکت به سمت توسعه پایدار دارند و میتوانند ضمن افزایش بهرهوری، در حفاظت از محیط زیست و منابع آبی استان نیز نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز تأکید کرد: این اقدام، نقطه عطفی در مدیریت منابع آبی استان محسوب میشود و اداره کل حفاظت محیط زیست از صنایع پیشرو که در مسیر کاهش مصرف آب و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی حرکت میکنند، حمایت خواهد کرد؛ اما در عین حال واحدهایی که در این مسیر کوتاهی کنند باید بدانند ادامه فعالیت بدون اصلاح روند مصرف آب و پساب، قابل قبول نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق مدیریت سبز در بخش صنعت، نیازمند سرمایهگذاری هدفمند و بهرهگیری از فناوریهای نوین است و البرز به عنوان استانی پیشگام، آماده است تجارب موفق خود را در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم برای الگوسازی در سطح ملی گسترش دهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز همچنین از سایر صنایع استان خواست با بهرهگیری از تجارب موفق واحدهای پیشرو، برنامههای مشابهی را در حوزه صرفهجویی منابع آبی و بازچرخانی پساب در دستور کار قرار دهند تا البرز بتواند به پیشگام ملی در مدیریت پایدار آب تبدیل شود.