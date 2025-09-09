باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم اکرمی رئیس منطقه ۳ بازرسی کشور صبح امروز در این مراسم ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت محمد (ص)، ابراز امیدواری کرد که این پروژه در موعد مقرر به بهره برداری برسد و بستری برای گزاری مسابقات ملی و جهانی شود.

او تصریح کرد: با پشتکار شهرداری شیراز قطعا این پروژه در زمانبندی مشخص، به اتمام خواهد رسید.

اکرمی که معتقد است ورزش زورخانه‌ای ریشه در فرهنگ ایرانی-اسلامی دارد، چرا که با جان و خون و پوست مردم گره خورده، گفت: هر کاری در این حوزه انجام شده، موفقیت آمیز بوده است.

رئیس منطقه ۳ بازرسی کشور با بیان این موضوع که اگرچه کار فرهنگی، کار سخت است و، اما تاثیر بالا و درازمدتی دارد، گفت: کار فرهنگی صحیح به ویژه بر روی کودکان، نوجوانان و جوانان تاثیر مثبت دارد و همیشگی است؛ همانگونه که اگر یک اتفاق منفی بیفتد و یا یک آموزش غلط، ماندگاری آنها را هم احساس خواهیم کرد.

اکرمی خاطرنشان کرد: این زورخانه قرار است به بزرگترین زورخانه سرپوشیده کشور تبدیل شود که افتخاری برای شیراز و فارس است. البته پرچم ایران بالاست و پرچم شیراز و فارس هم به همت مدیران توانمند همیشه بالا بوده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این مراسم بیان کرد: همه ما می‌دانیم با پیشرفت علم و فناوری در دنیا، یکسری آسیب‌های اجتماعی اثر گذار بر انسان که ناشی از اجتماع است، رخ می‌دهد.

محمدتقی تذروی ادامه داد: ما در شورا و شهرداری یک هدف بزرگ داریم، اینکه هم شهر را نگه داریم و هم شهروند.

او اضافه کرد: در این راستا به صورت مستمر برای رفاه و وضعیت سامان شهر، پروژه به بهره برداری می‌رسد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: شهروندان نیز باید فضا برایشان مهیا شود، چرا که جامعه ما نیاز به امید، نشاط و شادابی دارد و این امید در قالب پروژه‌های فرهنگی مانند همین زورخانه خود را نشان می‌دهد.

تذروی عنوان کرد: وقتی که می‌بینیم جوانان و نوجوانان با نام علی وارد میدان زورخانه می‌شوند، جای خرسندی دارد.

او با بیان اینکه فرهنگ جوانمردی از ورزش‌های باستانی است، خاطرنشان کرد: کمیته ورزش شورای شهر شیراز

در کنار اداره کل ورزش و جوانان فارس برای حل بخشی از مشکلات ورزشی شهر به میدان آمده که ورزشگاه پارس مصداق این مدعاست.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز ابراز امیدواری کرد که پرچم شیراز را بالا نگه داریم و بستری برای برگزاری مسابقات ملی در این زورخانه ایجاد شود.

شهردار شیراز نیز ضمن تبریک هفته وحدت، بیان کرد: پیمانکاری اجرای این پروژه را شرکت سد و عمران پارس گستر به عهده دارد و در موعد مقرر آن را به اتمام خواهند رساند.

محمدحسن اسدی با بیان اینکه در باغ جنت اتفاقات خوبی ایجاد شده، عنوان کرد: باغ جنت کارکرد فرا منطقه‌ای دارد و از جا‌های مختلف شهر به این باغ می‌آیند.

او با بیان اینکه طی سه چهار روز گذشته نیز یک شهربازی به بهره برداری رسید و مورد استقبال مردم قرار گرفت، خاطرنشان کرد: برای زمین اجرای این زورخانه نیز نقشه‌های زیادی کشیده شد، اما به جدیت جلوی آن ایستادیم تا در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد.

شهردار شیراز تصریح کرد: برخی درباره حفظ و نگهداری باغات، پارک‌ها و فضای سبز تصور می‌کنند که دایه دلسوز‌تر مادر هستند و از پاپ هم کاتولیک‌تر شده‌اند.

اسدی با بیان اینکه امروز بخش زیادی از وظیفه حفظ و گسترش باغات و پارک‌ها بر عهده شهرداری است، خاطرنشان کرد: حتی یک درخت در این فضا قطع نخواهد شد، بلکه ۳۰۰ نهال هم کاشته می‌شود.

او با تاکید بر این نکته که امروز قطع درخت و از بین بردن درخت خط قرمز ما محسوب می‌شود، افزود: در دو سال گذشته توانستیم ۸۰۰ هزار درخت غرس کنیم و بیش از ۸ میلیون بذر بکاریم.

شهردار شیراز با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا شهری فرهنگ دوست‌تر و فرهنگی‌تر از شیراز داریم؟ گفت: در قطب کهن، باستانی و گردشگری شیراز لازم بود که زورخانه هم ساخته شود.

اسدی در بخش پایانی سخنانش از بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۸۰ پروژه در هفته دولت در کلانشهر شیراز اشاره کرد و گفت: بخشی این پروژه‌ها افتتاح شده و در ادامه یک روز خاص در دو هفته آینده به نام بهره‌برداری و افتتاح از پروژه‌های محرومیت زدایی اختصاص داده خواهد شد و مراسمی ویژه و با شکوه برگزار خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع) شورای شهر شیراز نیز در این مراسم تصریح کرد: یکی از جنبه‌هایی که می‌تواند به ورزش و سلامت و نشاط اجتماعی کمک کند، ورزش پهلوانی است؛ ورزشی که فرهنگ جوانمردی، عیاری و فرهنگ کهنی را نشان می‌دهد که در هر محله‌ای حامی مظلومان و رنجیدگان بوده و هست.

محمدرضا هاجری با بیان این نکته که امروز در هر گذر و محله‌ای نیازمند فرهنگ پهلوانی هستیم، گفت: از شورای چهارم شیراز تقویت ورزش زورخانه‌ای در محلات در دستور کار قرار گرفت، چون معتقدیم روش و منش پهلوانی را در محلات گسترش می‌دهد.

به گفته وی، ۳۰ تیم ورزش زورخانه‌ای محلات در شیراز فعال است که زیر نظر شورای هیات مذهبی هستند.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: تمام هیات مذهبی ورزش زورخانه‌ای را مدنظر قرار دهند.

هاجری در خاتمه سخنانش گفت: بزرگترین حلاوت برای یک مدیر پس از دوران مدیریت این است که احساس آرامش و امنیت خاطر از اقداماتی که انجام داده، کند.

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز نیز بیان کرد: پنجاه و دومین مرحله جهش عمرانی کلانشهر شیراز با آیین شروع عملیات اجرایی ایجاد باغ موزه پهلوانی و احداث بزرگترین زورخانه سرپوشیده کشور مزین شده است.

محمد امین تاکید کرد: بر کسی پوشیده نیست که فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای میراث معنوی چند هزار ساله ایرانیان است و در دوره باستان جزو فعالیت‌های روزانه بوده است.

او با بیان اینکه کتب مختلف مبدأ تاریخی مختلفی را مشخص کرده‌اند، اما مبدأ پیداش ورزش زورخانه‌ای در ایران به سه هزار سال پیش باز می‌گردد، گفت: در روایتی دیگر تاریخچه ورزش زورخانه‌ای به چهار هزار سال تخمین زده شده است.

معاون شهردار شیراز اضافه کرد: در کتب مرجع ورزش آلمان نیز ورزش زورخانه‌ای ایران کهن‌ترین ورزش دانسته‌اند.

امین تاکید کرد: این ورزش نه تنها محلی برای پرورش اندام و حرکات نمایشی و ورزشی است بلکه آموزشگاهی برای آموزش آموزه‌های والای معنوی، اخلاقی و انسانی در یک مکان مقدس است.

او اضافه کرد: این ورزش بر گرفته از فرهنگی غنی ایرانی اسلامی و استوار بر مروت، پهلوانی و جوانمردی است و همواره بر رعایت ادب، احترام به پیشکسوت، صداقت، شجاعت، کمک به فقرا، فروتنی، گشاده رویی و .. تاکید دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: ورزش زورخانه‌ای در برهه‌ای از تاریخ نیز رستاخیز ادبیات و زبان فارسی را در خود نگه داشته و در زمانی نقش زنده نگه داشتن دین و آیین و مذهب را به عهده داشته است.

امین تصریح کرد: این مسائل موجب شد تا شورا و شهرداری شیراز تصمیم به اجرای این پروژه کنند و پس از طی مراحل پژوهش و طراحی، امروز عملیات اجرایی آن در راستای ترویچ و گسترش فرهنگ پهلوانی و ایجاد بستری برای برگزاری مسابقات در سطوح ملی و بین‌المللی آغاز شد.

او به تشریح اجزای چهارگانه این پروژه هم پرداخت و گفت: این پروژه در قسمت جنوبی باغ جنت و در مدت زمان ۳۰ ماه با ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون شهردار شیراز ادامه داد: قسمتی از مهمترین بخش این پروژه به احیای باغ با رویکرد باغ ایرانی و با کاشت ۳۰۰ درخت و درختچه و نهال اختصاص داده شده است. باغ مجسمه، عمارت، حوض و آبنما نیز در دل این پروژه طراحی شده است.

امین اضافه کرد: این زورخانه سرپوشیده که بزرگترین زورخانه کشور به مساحت ۱۹۰۰ مربع است، پس از ساخت پذیرای مسابقات ملی و بین‌المللی مطابق استاندارد‌ها خواهد شد.

او با بیان اینکه ساخت زورخانه در مقیاس اصلی با ظرفیت ۱۰۰ نفر همراه با موزه، فضایی ایجاد خواهد کرد تا گردشگر اجرای ورزش‌های پهلوانی را هم مشاهده کند، خاطرنشان کرد: موزه‌ای با یکهزار متر مربع نیز برای نمایش آثار فرهنگ پهلوانی جزیی از اجزای چهارگانه این مجموعه خواهد بود.