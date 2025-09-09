باشگاه خبرنگاران جوان - پیام اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس در خصوص دیدارهای وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به مصر به شرح زیر است:
دکتر عراقچی وزیر امور خارجه برای یک دیدار رسمی از مصر وارد قاهره شد. دکتر عراقچی قرار است با همتای مصری بدر عبدالعاطی و رئیسجمهور مصر عبدالفتاح السیسی دیدار و گفتوگو کند. وی همچنین با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص تعاملات ایران و آژانس در شرایط جدید ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا/رژیم صهیونیستی، در چارچوب قانون مجلس مورخ ۴ تیر ۱۴۰۴ دیدار و گفتوگو خواهد کرد.