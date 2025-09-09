پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق پیش از ظهر سه شنبه در جریان سفر خود به قم با آیتالله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، طرفین بر اهمیت تقویت همکاریهای دینی و علمی میان حوزههای علمیه ایران و عراق تأکید کردند و نقش عالمان دین در گسترش معارف اهل بیت (ع) و هدایت جامعه اسلامی را مورد توجه قرار دادند.
حکیم همچنین با اشاره به برگزاری زیارت باشکوه اربعین، این رویداد را جلوهای از پیوند عمیق ملتهای ایران و عراق و زمینهای برای تحکیم روابط فرهنگی و مذهبی دو کشور برشمرد.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم