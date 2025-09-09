رهبر جریان حکمت ملی عراق، در جریان سفر خود به قم با آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق پیش از ظهر سه شنبه در جریان سفر خود به قم با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین بر اهمیت تقویت همکاری‌های دینی و علمی میان حوزه‌های علمیه ایران و عراق تأکید کردند و نقش عالمان دین در گسترش معارف اهل بیت (ع) و هدایت جامعه اسلامی را مورد توجه قرار دادند.

حکیم همچنین با اشاره به برگزاری زیارت باشکوه اربعین، این رویداد را جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت‌های ایران و عراق و زمینه‌ای برای تحکیم روابط فرهنگی و مذهبی دو کشور برشمرد.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم

برچسب ها: آیت الله مکارم شیرازی ، زیارت اربعین حسینی
