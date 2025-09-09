وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به قاهره با وزیر امور خارجه مصر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که در راس یک هیات دیپلماتیک به مصر سفر کرده است، در بدو ورود به قاهره با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار روند بهبود روابط دوجانبه ایران-مصر بررسی شد و طرفین بر عزم خود برای ادامه این روند با هدف تقویت مناسبات در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور از جمله در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و فرهنگی تاکید کردند. 

در این دیدار طرفین در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه فاجعه انسانی در فلسطین اشغالی ناشی از ادامه نسل‌کشی در غزه، ضرورت ارائه کمک‌های انسانی به مردم، توقف نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی و جلوگیری از طرح کوچاندن اجباری مردم غزه از سرزمین خود تبادل نظر کردند. 

دو وزیر همچنین در مورد موضوع هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو کردند. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موضع اصولی ایران در دفاع از حقوق و منافع خود طبق معاهده منع اشاعه، حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی را ضربه‌ای مهلک به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل توصیف کرد و با یادآوری مسئولیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حمایت از حقوق دولت‌های عضو ان پی تی، آمادگی کشورمان را برای تدوین شیوه‌نامه تعامل ایران و آژانس در وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا/رژیم صهیونیستی، در چارچوب قانون مجلس اعلام کرد.

وزیر امور خارجه مصر نیز با تاکید بر حقوق همه کشور‌های عضو ان پی تی برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و تمجید از رویکرد مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص، آمادگی مصر را برای تسهیل تعاملات ایران-آژانس اعلام کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، وزیر امور خارجه مصر ، روابط ایران و مصر
خبرهای مرتبط
عراقچی وارد تونس شد
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
وال‌استریت‌ژورنال: ایران و آژانس به توافق دست یافتند
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
عراقچی: وحدت اسلامی امروز یک واجب شرعی و ضرورت قطعی است
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر
ورود وزیر امور خارجه به قاهره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
عراقچی وارد تونس شد
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
آخرین اخبار
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
عراقچی وارد تونس شد
قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
تأکید رئیس‌جمهور بر حکمرانی و مدیریت علمی منابع آب و تدوین راهکار‌های ریشه‌ای برای عبور از چالش کم آبی
کشور‌های اسلامی در بیان و عمل جنایات رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی محکوم کنند
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر
یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش‌های گروسی به شورای حکام آژانس
ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
پزشکیان: رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست و هر تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند
قالیباف میلاد حضرت رسول را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت
شماره جدید «خط حزب الله» منتشر شد؛ یاری غزّه، مسئولیّت امّت پیامبر (ص)
زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به «پیام‌آور اخلاق و عدالت و حقوق انسانی» است
اسلامی: صنعت هسته‌ای ایران بر پایه دانش بومی، پایدار خواهد ماند
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول منشور ملل متحد است
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
قالیباف: اجماع دولت و مجلس فرصتی ارزشمند برای حل مشکلات اقتصادی است
پزشکیان: ان‌شاءالله بتوانیم مشکلات را حل کنیم
اجازه رهبر معظم انقلاب برای پرداخت بخشی از خمس به مردم مظلوم غزه
دیدار وزیر امور خارجه با همتای مصری
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر
دیدار سفیر جدید ایران در نامیبیا با وزیر امور خارجه
ورود وزیر امور خارجه به قاهره