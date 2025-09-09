مسئول بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: در قالب پویش «ایران عاشورایی» ۱۰۰ سری جهیزیه برای نوعروسان کم‌برخوردار توزیع و ۱۱۴ زندانی جرایم غیرعمد با همکاری ستاد دیه استان آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ غلامرضا ملایی  با اشاره به آغاز این پویش از دهه اول ماه محرم و ادامه آن تا هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، افزود: گروه‌های جهادی ما با پشتیبانی خیران و دستگاه‌های اجرایی، در این ایام خدمات گسترده‌ای ارائه کردند که از مهمترین آنها پخت و توزیع غذای گرم، برپایی موکب‌ها برای پذیرایی از زوار و عزاداران در سیستان و بلوچستان و همچنین در مشهد مقدس و کشور عراق (نجف و کربلا) بود.

وی ادامه داد: در این پویش بیش‌از ۱۵ هزار کیف و لوازم التحریر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار جمع‌آوری و همچنین هفت هزار کیسه آرد میان نیازمندان روستایی و عشایری توسط گروه‌های جهادی و پایگاه‌های مقاومت توزیع شده است.

مسوول بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان به خدمات دیگر این پویش اشاره کرد و گفت: مرمت و بازسازی ۴۰ منزل محروم، اجرای ایزوگام به مساحت ۲۰ هزار متر مربع و طرح «شهید عجمیان» در ۵۵۰ مدرسه استان با همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش در حال اجراست.

وی بیان کرد: این پویش شامل حمایت از عزیزان افغانستانی مستقر در اردوگاه‌ها و شهرستان‌های مرزی زابل و زهک نیز بود و موکب‌هایی برای پخت غذا، توزیع آب و اقلام ضروری این عزیزان دایر شد.

سرهنگ ملایی با تأکید بر نقش مردمی و خیران در استمرار این فعالیت‌ها، اظهار کرد: اعتبارات سازمانی محدود است و بخش عمده خدمات از طریق مشارکت خودجوش مردم، خیران و گروه‌های جهادی انجام شده است و پویش «ایران عاشورایی» ادامه خواهد یافت.

منبع سپاه سلمان سیستان و بلوچستان 

