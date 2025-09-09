مدیرکل بیمه سلامت خوزستان از پرداخت ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال توسط بیمه سلامت به مراکز درمانی خوزستان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر محمدرضا رضایی اظهار کرد: براساس پیگیری‌های اداره‌کل بیمه سلامت خوزستان، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات مراکز درمانی استان تخصیص یافت و پرداخت شد؛ این اقدام نسبت به ماه‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است و نقش مهمی در بهبود نقدینگی، کاهش بدهی‌ها و تقویت چرخه مالی نظام درمان ایفا می‌کند.

وی افزود: از این میزان، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به دانشگاه‌های علوم پزشکی شامل جندی شاپور اهواز، دزفول، شوشتر، بهبهان و آبادان اختصاص یافت و ۱۰۰۰ میلیارد ریال نیز به دیگر مراکز درمانی بخش خصوصی از جمله بیمارستان‌ها، مطب‌ها و مراکز پاراکلینیک تعلق گرفت.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان گفت: همچنین هفته گذشته ۴۰۰ میلیارد ریال از مطالبات داروخانه‌های استان خوزستان تسویه شد.

وی ادامه داد: این تزریق منابع مالی علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر مراکز درمانی، توان پرداخت به پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان بخش سلامت را افزایش می‌دهد و امکان مدیریت بهینه هزینه‌ها را فراهم می‌کند.

رضایی گفت: پرداخت به موقع مطالبات به معنای تزریق نقدینگی تازه به حوزه سلامت است. خوشبختانه نسبت به ماه‌های گذشته، میزان پرداخت‌ها رشد داشته و این روند موجب بهبود توان مالی مراکز درمانی شده است.

وی بیان کرد: بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت خوزستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که بخش قابل توجهی از آنان اقشار آسیب‌پذیر شامل بیماران خاص و صعب‌العلاج، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد هستند و نگاه بیمه سلامت همواره معطوف به حمایت از این اقشار بوده است.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: مطالبات بیمه ای ، بیمه سلامت
