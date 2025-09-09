اسناد تازه فاش‌شده از پرونده اپستین، جزئیات یک معامله مالی مرموز میان او و ترامپ را نشان می‌دهد که به مبلغ ۲۲.۵ هزار دلار انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آرشیو اسناد کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا جزئیات جدیدی را درباره جفری اپستین، مجرم جنسی فاش کرده است.

یکی از صفحات کتاب تبریکات تولد ۵۰ سالگی اپستین، تصویری از او را در جشن تولدش نشان می‌دهد که در آن، به یک معامله مالی به مبلغ ۲۲.۵ هزار دلار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، افتخار می‌کند. اپستین این مبلغ را در ازای چیزی که خودش آن را «یک دارایی کاملا بی‌ارزش» توصیف کرده، دریافت کرده است.

در تصویری که در آرشیو نگهداری می‌شود، گروهی از افراد در کنار اپستین دیده می‌شوند، از جمله دختری که چهره‌اش با یک مربع سیاه پوشانده شده است. همه آنها یک چک امضاشده توسط ترامپ به نام اپستین، به مبلغ یادشده، را در دست دارند.

در عکسی دیگر، متنی دست‌نویس با این مضمون نوشته شده است: «جفری استعداد‌های اولیه خود در زمینه پول و همچنین زنان را نشان می‌دهد! یک دارایی بی‌ارزش را به دونالد ترامپ به قیمت ۲۲۵۰۰ دلار می‌فروشد و اگرچه من معامله را انجام دادم، هیچ پولی برای دختر نگرفتم!»

در سال ۲۰۱۹، مقامات آمریکایی اپستین را به اتهامات جدی قاچاق افراد زیر سن قانونی برای سوءاستفاده جنسی متهم کردند، اتهامی که مجازات آن تا ۴۰ سال حبس است. علاوه بر این، او به اتهام توطئه برای انجام این فعالیت نیز محکوم شد که مجازات آن تا پنج سال حبس است.

تحقیقات تأیید کرد که اپستین بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، با ده‌ها دختر زیر سن قانونی در خانه‌های خود در نیویورک و فلوریدا رابطه برقرار کرده بود. او به این دختران صد‌ها دلار پول نقد می‌داد و سپس برخی از قربانیان را مأمور می‌کرد تا دختران دیگری را جذب کنند، در حالی که سن برخی از آنها به ۱۴ سال هم نمی‌رسید.

در ژوئیه ۲۰۱۹، دادگاه منهتن در نیویورک دستور داد که او در بازداشت باقی بماند و با قرار وثیقه آزاد نشود. چند هفته بعد، او در سلولش در حالتی تقریبا بی‌هوش پیدا شد و سپس جان باخت. تحقیقات بعدی آمریکا ادعا کرد که او خودکشی کرده است.

برخلاف ادعاهای ترامپ مبنی بر نداشتن ارتباط ویژه با اپستین، برای نخستین بار، عکس‌هایی از سال ۱۹۹۳ تأیید می‌کنند که اپستین در مراسم عروسی دونالد ترامپ با مارلا میپلز در هتل پلازا شرکت کرده بود؛ حضوری که تاکنون به‌طور عمومی و گسترده مطرح نشده بود.

علاوه بر این، ویدئویی از یک مراسم برند «ویکتوریا سیکرت» در نیویورک در سال ۱۹۹۹ ترامپ و اپستین را در حال خندیدن و گفت‌وگو پیش از آغاز شوی لباس نشان می‌دهد. بخش کِی‌فایل شبکه سی‌ان‌ان این ویدئوی خام را در جریان بررسی آرشیو ویدئوهای ترامپ در رویدادهای دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ کشف کرده است.

همچنین بارها در عکس‌ها و فیلم‌ها دوستی نزدیک میان آن‌ها دیده شده بود. در سال ۲۰۱۹، شبکه ان‌بی‌سی ویدئویی از یک مهمانی سال در ۱۹۹۲ منتشر کرد که در آن ترامپ در حال معاشرت با اپستین بود. در اکتبر ۱۹۹۳، دافید جونز، عکاس معروف، در افتتاحیه کافه هارلی دیویدسون در نیویورک، تصاویری از حضور ترامپ و اپستین در کنار هم ثبت کرد. 

منبع: آر تی

برچسب ها: جفری اپستین ، دونالد ترامپ
