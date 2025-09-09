باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله جوادی آملی روز سهشنبه در دیدار جمعی از پزشکان و اساتید دانشگاه بقیهالله، بر بزرگی انسان، اهمیت بهرهگیری از استعدادها و جاودانگی روح تاکید کرد.
آیتالله جوادی آملی افزود: جریان پزشکی و علوم انسانی در اسلام، با تفسیر پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) روشنتر میشود، توجه به این نکته مهم است که رهبران الهی، یعنی انبیاء، همواره حرفهایی تازه و منحصر به خود داشتند.
استاد حوزه علمیه قم گفت: در قرآن کریم، سخن از علم به طور عمومی آمده است، اما خداوند فرمود که پیامبران فقط معلم عادی نیستند که دانش دیگران را منتقل کنند؛ آنان علم و حقایق تازهای ارائه میکنند که در هیچ جای جهان یافت نمیشود.
آیت الله جوادی آملی افزود: در قرآن بارها میخوانیم: ﴿یعلمهم الکتاب والحکمه﴾، یعنی خداوند معلم است و چیزهایی به انسانها میآموزد. اما بخش ویژهای از آیات این است: ﴿ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون﴾؛ یعنی چیزهایی که هیچگاه و هیچجا نمیتوانستید یاد بگیرید. این بیان نشان میدهد که برخی علوم و حکمتها فقط از طریق وحی و هدایت پیامبران قابل دستیابی است و هیچ راه دیگری برای فراگیری آنها وجود ندارد.
آیتالله عبدالله جوادی آملی با بیان اینکه قرآن کریم انسان را موجودی ابدی معرفی میکند که هرگز از بین نمیرود، عنوان کرد: قرآن کریم حرفهای تازهای آورده و انسان را به خودش معرفی کرده است؛ یعنی گفته «شما هستید که هستید که هستید» و به انسان یادآوری کرده که مرگ پوسیدن نیست و از پوست به درآمدن است، لذا باید برای ابدیت و جاودانگیاش فکری کند. پیامبران نیز به ما گفتند انسان موجودی است که جسمش محدود به زمان و مکان است، اما روح او نه زمان دارد و نه مکان؛ حال که موجودی ابدی است، باید فکر ابدی داشته باشد.
آیت الله جوادی آملی ادامه داد: اخلاق حقیقتی والاتر از سمتها و مقامهاست. بسیاری، اخلاق را تنها حرمت مینهند، اما راه حل عملی نمیدهند. پیامبران آمدهاند و اخلاق را «طب» معرفی کردهاند؛ یعنی اخلاق مانند پزشکی است که برای درمان بیماریهاست. اوصاف انسانی یا فضایل و رذایل، متفاوت از سمتها هستند. سمتها، مانند وزیر، وکیل یا معاون، اموری اعتباری و موقتیاند که ممکن است یک روز بیایند و روز دیگر بروند. اما صفات انسانی مانند قناعت، بزرگواری، کرامت، و عدالت، موجودات واقعیاند؛ همانند غدهای در بدن که اگر بیمار شود نیاز به درمان دارد.
مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: در قرآن کریم آمده که اگر انسان به اخلاق توجه کند، شفا پیدا میکند؛ یعنی اصلاح اخلاقی همانند درمان بیماری، اثر واقعی و پایدار دارد و صفات انسانی را میتوان تربیت و درمان کرد، برخلاف سمتها که اعتباری و گذرا هستند؛ انبیاء آمدند تا مرزها و اصول اخلاقی را مشخص کنند و درمان درونی انسان را از راه وحی هدایت کنند.
آیتالله جوادی آملی همچنین با اشاره به بزرگی انسان در قرآن کریم، بیان داشت: کل نظام آفرینش برای انسان خلق شده و تسخیر جهان، از آسمان تا زمین، در اختیار او قرار دارد، خداوند میفرماید ﴿سَخَّرَ لَکُمْ ما فی السّماوات و ما فی الاَرض ﴾ آنچه من آفریدم و برای شما آفریدم را مسخر شما کردم و هیچ کسی نیست که بگوید من نمیتوانم آسمان و زمین را مسخر کنم؛ حال که انسان موجودی است که میتواند ازعمق دریاها تا اوج سپهر بسازد و بهرهبرداری کند؛ پس چرا باید ارزش وجود خود را نداند و خودش را ارزان بفروشد؟ این همان پیام انبیاء به ما انسانهاست که قدر خودتان را بدانید و خودتان را ارزان نفروشید.
در ابتدای این دیدار، حاضرین ضمن ارائه گزارشهایی از فعالیتها و برنامههای آموزشی و درمانی، بر اهمیت تعامل علمی و ارتقای سطح پژوهشهای پزشکی و اخلاق حرفهای در حوزه سلامت تأکید کردند.
منبع:خبرگزاری حوزه علمیه قم