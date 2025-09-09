باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمود فیاض بخش رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محمودآباد گفت: وقف به عنوان نهادی مردمی در کنار دولت، بهویژه در حوزه بهداشت، آموزش و ساختوساز نقش مهمی ایفا میکند و حتی در شرایط دشوار نیز تعطیلبردار نیست.
او با اشاره به اینکه وقف نهادی اجتماعی است که نشاندهنده وارستگی، آزادی و علو طبع واقف است و با عمل خیر، جاودانگی و ابدیت را برای نیکوکاران رقم میزند، افزود:اسلام بهطور اساسی نیازهای جامعه را بررسی کرده و راهحلهایی برای گسترش عدالت و مساوات ارائه داده است، به همین دلیل، وقف در میان مسلمانان ارزش والایی دارد و نقش مؤثری در پیشرفت زندگی، استحکام پایههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی ایفا میکند.
فیاض بخش با اشاره به اینکه شهرستان محمودآباد با بیش از ۳۰ امامزاده نقش مهمی در حوزه معنویت دارد، گفت:امامزادگان شهرستان محمودآباد بهترین پایگاههای معنوی برای مردم محسوب میشوند.
او در ادامه با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه، مسئولیت نظارت بر موقوفات عام و مدیریت بقاع متبرکه، امامزادگان، مساجد، حسینیهها و تکیهها را بر عهده دارد، گفت: محمودآباد، دارای ۱۰۸ موقوفه است که شامل ۶۵۹۰ عقبه، ۳۳ امامزاده، ۱۴۱ مسجد، ۷۲ حسینیه و ۲۴ تکیه میباشد، که نشاندهنده ارادت فرهنگی و اجتماعی مردم این منطقه است.
فیاض بخش در رابطه با اینکه سامانههای اطلاعاتی، سامانه جامع موقوفات و بقای متبرکه به عنوان ابزارهای هوشمند و مرکزی برای ثبت و رصد تمامی اطلاعات سازمان اوقاف ذکر شده است، گفت:این سامانهها امکان رصد لحظهای درآمدها و هزینهها، ثبت اسناد مالی، و پیگیری تراکنشهای مالی را فراهم میکنند، به طوری که هر پرداخت و واریزی بر اساس سند و تاریخ مشخص در سامانه ثبت و قابل رصد است.
او با اشاره به اینکه اداره اوقاف در راستای دولت الکترونیک، اراضی وقفی، از جمله اراضی معارف، را به صورت مزایدههای الکترونیکی عرضه میکند، افزود: عموم مردم میتوانند در این مزایدهها چه برای زمینهای کشاورزی و چه برای کاربریهای دیگر شرکت کنند.
فیاض بخش با بیان اینکه اداره اوقاف بر اجرای امینانه نیتهای واقفین تأکید دارد، گفت: در حوزه اجرای نیت واقفین هر وقفنامه بر اساس دستورالعملهای خاص همان اداره تنظیم شده و باید مطابق با نیت واقف و مفاد وقفنامه اجرا شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محمودآباد به اقدامات انجام شده در زمینه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی اشاره کرد، و افزود:این سازمان در برپایی موکبهای اوقاف در عراق و اجرای طرحهایی مانند شمیم حسینی در ایام محرم مشارکت دارد. از دیگر اقدامات، اخذ سند مالکیت برای بیش از ۱۲ فقره موقوفه و پیگیری برای سنددار کردن بیش از ۶۰ پرونده موقوفه و اماکن مذهبی است که در سال جاری انجام شده است.
او در رابطه با حوزه ثبت و سندمالکیت، گفت:بسیاری از موقوفات در قالب وقفنامههای سنتی وجود دارند که فاقد ثبت رسمی هستند، بنابراین پس از گذشت زمان، ممکن است از مالکیت اداره اوقاف خارج شوند. در مقابل، اماکن مذهبی مانند مساجد، سند مالکیت رسمی به نام خود مسجد دارند و اداره اوقاف نقش نظارتی دارد.
محمود فیاض بخش در ادامه از بخش فعالیتهای فرهنگی، این سازمان در برگزاری مسابقات قرآنی و تجلیل از نخبگان قرآنی شهرستان خبرداد و افزود: در حوزه عمرانی، پروژههای مربوط به امامزادگان و بقاع متبرکه، مانند امامزاده درویش حسن معلم کلا و امامزاده زکریا، در حال انجام است که مردم در اجرای این پروژهها نقش فعال دارند و اداره اوقاف نظارت میکند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محمودآباد با اشاره به اهمیت جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، گفت: امامزادگان محمودآباد، مانند امامزاده ابراهیم، یحیی، عباس، و سید حسین، نقش مهمی در آبادانی و جذب مردم دارند و مراسمهای مذهبی و فرهنگی در این مکانها، بزرگترین پایگاههای سیاسی و اجتماعی شهرستان محسوب میشوند. مردم بدون نیاز به برنامهریزی رسمی، به طور خودجوش در این اماکن حضور یافته و مراسمات مذهبی و فرهنگی را برگزار میکنند.
او بر ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای نوین وقف تأکید کرد و افزود: وقف در حوزههای دانش، فناوری، محیطزیست، منابع طبیعی، رسانه و فضای مجازی، که میتواند در توسعه سلامت، آموزش، ترویج فرهنگ اسلامی و حمایت از نیازمندان مؤثر باشد.
محمود فیاض بخش در پایان بر نقش نهادهای فرهنگی، دانشگاهها، حوزههای علمیه و رسانهها در ترویج فرهنگ وقف و آشنایی نسل جوان با این مفهوم تأکید کرد و گفت: وقف، تنها بخشیدن مال نیست بلکه اعلام حضور در تاریخ و ساختن آینده است، و مهندسی عدالت اجتماعی در بستر وقف، راهی برای توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی است.