با حکم دکترعلی تاجرنیا، رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال ایران منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره و سرپرست باشگاه استقلال ایران، طی حکمی رضا محبی طالقانی را به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه منصوب کرد.

وی بیش از ۲۵ سال سابقه مدیریت در حوزه روابط عمومی در نهاد‌های عمومی، سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی دارد.

محبی طالقانی کارشناس ارشد مدیریت رسانه است و در کارنامه حرفه‌ای خود طراحی و برگزاری جشن شصتمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال را نیز دارد.

در حکم انتصاب وی، بر تقویت ارتباط مؤثر و پایدار با تمامی ذی‌نفعان، به‌ویژه هواداران، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی روابط عمومی باشگاه تأکید شده است.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، روابط عمومی
