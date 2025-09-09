این نمایشگاه بدون حضور مقامات دولتی اسرائیل گشایش یافت که دلیل آن تنش بین انگلیس و اسرائیل بر سر مناقشه غزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - معترضان طرفدار فلسطین روز سه‌شنبه خارج از یک نمایشگاه بزرگ تسلیحات در لندن تجمع کردند. این نمایشگاه بدون حضور مقامات دولتی اسرائیل گشایش یافت که دلیل آن تنش بین انگلیس و اسرائیل بر سر مناقشه غزه است.

پلیس شاهد بود که حدود ۳۰۰ معترض با تکان دادن پرچم‌های فلسطین و در دست داشتن پلاکاردهایی، از جمله پلاکاردی با این مضمون که «انگلیس: فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کن. نسل‌کشی غزه را پایان بده» تجمع کردند.

دولت انگلیس مقامات اسرائیلی را از این رویداد چهارروزه حذف کرد، اما ۵۱ شرکت نظامی اسرائیلی از جمله تولیدکننده بزرگ تسلیحات، البیت، قرار است حضور یابند.

رافائل و صنایع هوافضای اسرائیل، که هر دو وابسته با این رژیم هستند، نیز غرفه خواهند داشت و اسرائیل را به پنجمین هیئت بزرگ ملی در این نمایشگاه در مرکز نمایشگاهی اکسسل لندن تبدیل خواهند کرد.

«امیلی اپل»، سخنگوی «کارزار علیه تجارت تسلیحات»، در یک بیانیه گفت: شرکت‌های اسرائیلی «باید به دلیل جنایت علیه بشریت تحت بررسی قرار گیرند، نه اینکه دعوت شوند تا از ویرانی غیرقابل توصیفی که در غزه به بار آورده‌اند، سود ببرند.»

وزارت دفاع انگلیس در پایان ماه اوت اعلام کرد که هیچ هیئت اسرائیلی دعوت نشده است و به «تصمیم اسرائیل برای تشدید عملیات نظامی خود در غزه» استناد کرد.

اسرائیل حذف مقامات خود از نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات دفاعی و امنیتی (DSEI) را «تبعیض‌آمیز» خوانده است.

در همین حال، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اسرائیل، قرار است روز سه‌شنبه برای یک دیدار رسمی سه‌روزه در لندن حضور یابد.

بر اساس وب‌سایت DSEI UK، این نمایشگاه تسلیحات «دسترسی بی‌نظیری به دولت‌های بین‌المللی، وزارتخانه‌های دفاع... در کنار تمامی فرماندهی‌های خط مقدم انگلیس» ارائه می‌دهد.

انتظار می‌رود تعداد غرفه‌داران و بازدیدکنندگان در این رویداد حضور یابند، زیرا مناقشات جهانی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، دولت‌های اروپایی و دیگران را به افزایش هزینه‌های نظامی ترغیب کرده است.

فرانسه، که در این نمایشگاه غرفه دارد، در ماه ژوئن دسترسی به غرفه‌های چندین تولیدکننده تسلیحات اسرائیلی در نمایشگاه هوایی پاریس را به دلیل نمایش چیزی که «سلاح‌های تهاجمی» نامید، مسدود کرده بود.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، گفته است که اگر اسرائیل اقداماتی از جمله موافقت با آتش‌بس در جنگ غزه انجام ندهد، انگلیس اواخر این ماه به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

لندن مذاکرات تجاری با اسرائیل به دلیل این مناقشه و همچنین برخی از مجوز‌های صادرات سلاح‌های مورد استفاده در غزه را معلق کرده است، اما برخی از قطعات ساخته شده در انگلیس، مانند قطعات هواپی‌های اف-۳۵ اسرائیل، همچنان صادر می‌شوند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت انگلیس ، نمایشگاه تسلیحات ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
اعتصاب غذای تعدادی از کارکنان بخش درمان سوئیس در اعتراض به نسل کشی در غزه
اکسیوس:ترامپ طراحی برنامه مدیریت غزه پس از جنگ را به دامادش محول کرد
آلبانیزه خواستار حفاظت فوری از ناوگان کمک‌رسان غزه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
کره جنوبی پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد
پایان همکاری آمریکا با اروپا درباره اطلاعات نادرست درخصوص ایران و روسیه
دیوار سرخ ابوظبی و ریاض: هشداری که خواب تل‌آویو را آشوب می‌کند
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
سانسور غزه: گوگل در خدمت پروپاگاندای رژیم صهیونیستی
سفر قریب‌الوقوع هیات عراقی به مسکو برای توافق هسته‌ای
اکسیوس:ترامپ طراحی برنامه مدیریت غزه پس از جنگ را به دامادش محول کرد
کره‌شمالی موتور سوخت جامد موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرد
لاوروف: روسیه علاقه‌ای به انتقام گرفتن ندارد
آخرین اخبار
صد‌ها طرفدار فلسطین خارج از نمایشگاه تسلیحات لندن تجمع کردند
معامله مرموز ترامپ با اپستین در اسناد جدید فاش شد
اسرائیل پیشنهاد ترامپ برای پایان جنگ غزه را می پذیرد
تخلیه مقامات نپالی با بالگرد نظامی
شی جین پینگ خواستار افزایش همکاری با اروپا شد
قطعی برق در برلین ۵۰ هزار خانوار را در تاریکی فرو برد
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
ادعای اسرائیل: به منافع ترکیه در سوریه حمله کردیم
تظاهرکنندگان نپالی اقامتگاه رئیس‌جمهور را به آتش کشیدند/ نخست وزیر استعفا کرد
چهار کشته در درگیری کشمیر هند
رونمایی از راهبرد نوین اسرائیل در نبرد نامتقارن علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
حماس: اسرا را به شرط دریافت ضمانت آزاد می‌کنیم
استونی سفیر روسیه را احضار کرد
ترس کانادا: توطئه ترامپ برای گرینلند ممکن است در اتاوا هم اجرا شود
جسد یک نظامی دیگر اسرائیلی در خانه‌اش پیدا شد
فیلیپین خرید جنگنده F-۱۶ را به دلیل محدودیت بودجه متوقف کرد
درخواست لیسبون از پکن: میانجیگری برای صلح در اوکراین
هشدار جدی روسیه درباره محدودیت‌های دیپلماتیک اروپا
اقدامات سادیسمی نتانیاهو؛ او به تخریب ۵۰ برج بلندغزه در ۲ روز افتخار می‌کند
آلبانیزه خواستار حفاظت فوری از ناوگان کمک‌رسان غزه شد
لنگر یک کشتی عامل قطع کابل‌های اینترنت در دریای سرخ
اتهام زنی عفو بین الملل به پاکستان درباره جاسوسی از مردمش
افزایش قیمت نفت درپی نگرانی در مورد عرضه روسیه
اخراج پناهجویان افغانستانی؛ پاکستان ۵۱ خانواده را مستثنی کرد
کاهش تجارت آنکارا و کابل در نیمه نخست ۲۰۲۵
نمایشگاه خوشنویسی اسلامی در کابل به همت رایزنی فرهنگی ایران
طلای جهانی از مرز ۳۶۵۰ دلار گذشت
کاتس تهدید کرد غزه را با خاک یکسان می کند
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
احتمال دیدار الجولانی با ترامپ در نیویورک