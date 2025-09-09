باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - معترضان طرفدار فلسطین روز سه‌شنبه خارج از یک نمایشگاه بزرگ تسلیحات در لندن تجمع کردند. این نمایشگاه بدون حضور مقامات دولتی اسرائیل گشایش یافت که دلیل آن تنش بین انگلیس و اسرائیل بر سر مناقشه غزه است.

پلیس شاهد بود که حدود ۳۰۰ معترض با تکان دادن پرچم‌های فلسطین و در دست داشتن پلاکاردهایی، از جمله پلاکاردی با این مضمون که «انگلیس: فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کن. نسل‌کشی غزه را پایان بده» تجمع کردند.

دولت انگلیس مقامات اسرائیلی را از این رویداد چهارروزه حذف کرد، اما ۵۱ شرکت نظامی اسرائیلی از جمله تولیدکننده بزرگ تسلیحات، البیت، قرار است حضور یابند.

رافائل و صنایع هوافضای اسرائیل، که هر دو وابسته با این رژیم هستند، نیز غرفه خواهند داشت و اسرائیل را به پنجمین هیئت بزرگ ملی در این نمایشگاه در مرکز نمایشگاهی اکسسل لندن تبدیل خواهند کرد.

«امیلی اپل»، سخنگوی «کارزار علیه تجارت تسلیحات»، در یک بیانیه گفت: شرکت‌های اسرائیلی «باید به دلیل جنایت علیه بشریت تحت بررسی قرار گیرند، نه اینکه دعوت شوند تا از ویرانی غیرقابل توصیفی که در غزه به بار آورده‌اند، سود ببرند.»

وزارت دفاع انگلیس در پایان ماه اوت اعلام کرد که هیچ هیئت اسرائیلی دعوت نشده است و به «تصمیم اسرائیل برای تشدید عملیات نظامی خود در غزه» استناد کرد.

اسرائیل حذف مقامات خود از نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات دفاعی و امنیتی (DSEI) را «تبعیض‌آمیز» خوانده است.

در همین حال، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اسرائیل، قرار است روز سه‌شنبه برای یک دیدار رسمی سه‌روزه در لندن حضور یابد.

بر اساس وب‌سایت DSEI UK، این نمایشگاه تسلیحات «دسترسی بی‌نظیری به دولت‌های بین‌المللی، وزارتخانه‌های دفاع... در کنار تمامی فرماندهی‌های خط مقدم انگلیس» ارائه می‌دهد.

انتظار می‌رود تعداد غرفه‌داران و بازدیدکنندگان در این رویداد حضور یابند، زیرا مناقشات جهانی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، دولت‌های اروپایی و دیگران را به افزایش هزینه‌های نظامی ترغیب کرده است.

فرانسه، که در این نمایشگاه غرفه دارد، در ماه ژوئن دسترسی به غرفه‌های چندین تولیدکننده تسلیحات اسرائیلی در نمایشگاه هوایی پاریس را به دلیل نمایش چیزی که «سلاح‌های تهاجمی» نامید، مسدود کرده بود.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، گفته است که اگر اسرائیل اقداماتی از جمله موافقت با آتش‌بس در جنگ غزه انجام ندهد، انگلیس اواخر این ماه به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

لندن مذاکرات تجاری با اسرائیل به دلیل این مناقشه و همچنین برخی از مجوز‌های صادرات سلاح‌های مورد استفاده در غزه را معلق کرده است، اما برخی از قطعات ساخته شده در انگلیس، مانند قطعات هواپی‌های اف-۳۵ اسرائیل، همچنان صادر می‌شوند.

