باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - براساس این گزارش طبق گزارشات مردمی که از طریق شهروند خبرنگاران ارسال شده شاهد آن هستیم که برخی از مشتریان از عدم تحویل خودروهای شاهین خود گلایه داشته اند که در این خصوص هم پیش از این شرکت سایپا اعلام کرده بود که‌ با ترخیص قطعات و لوازم یدکی خودروها گمرکات کشور به ویژه بندر شهید رجایی شاهد تکمیل و تحویل این خودروها هستیم.

در همین راستا هم فرشید فراغت رئیس اداره آمار سازی و تحویل مشتریان حضوری اظهار داشت: طبق برنامه ریزی‌های صورت‌گرفته در طی ۵ ماه گذشته با برنامه‌ ریزی های صورت گرفته میزان تحویل خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸.۵ درصدی را تجربه کرده است که این موفقیت نشان‌دهنده تلاش‌های مداوم تیم ما برای بهبود خدمات به مشتریان است.

وی ادامه داد: هدف ما این است که این روند مثبت را حفظ کرده و در آینده نیز به ارتقاء آن ادامه دهیم. ما به شدت بر بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان تمرکز داریم.

او بیان کرد: در حوزه تحویل خودرو شاهین، شاهد رشد چشمگیری بوده‌ایم. ما موفق شده‌ایم تمامی خودروهایی که فاکتور شده و به صورت حضوری انتخاب شده‌اند، به موقع و با کیفیت مناسب به مشتریان محترم ارائه دهیم.

او گفت: با استمرار برنامه‌های هدفمند و تمرکز بر ارتقاء کیفیت خدمات، امیدواریم که بتوانیم در سال‌های آینده نیز به موفقیت‌های بیشتری دست یابیم و رضایت مشتریان را جلب کنیم.