حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، به شهرستان کلاله سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان, سیده معصومه مرتضوی -حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در این حوزه با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی و وحدت گفت: سلایق متفاوت است، اما باید به دنبال یافتن راه‌های مشترک بود، چرا که وحدت مسیر توسعه کشور را هموار می‌کند.

وی با اشاره به تحولات غزه اظهار داشت: جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه زخمی بر پیکر همه انسان‌هاست. خوشبختانه ملت ایران با افتخار در مسیر حمایت از مظلومان حرکت می‌کند و این افتخار بزرگی برای امت اسلامی است.

معاون رئیس قوه قضاییه در ادامه با قدردانی از تلاش‌های کارکنان دادگستری و اعضای شورای حل اختلاف گفت: نگاه ما به شورا‌های حل اختلاف صرفاً معیشتی نیست. همراهان ما با نیت خیر و اخلاص در این مسیر گام گذاشته‌اند و خداوند تلاش صادقانه آنان را بی‌پاداش نخواهد گذاشت.

وی افزود: اگرچه کمبود‌هایی در دستگاه قضایی وجود دارد، اما اراده و همت قضات و کارکنان برای خدمت به مردم بسیار ارزشمند است و همین نیت‌ها و تلاش‌ها موجب برکت خواهد شد.

صادقی در پایان تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف ظرفیتی بزرگ در کشور هستند و باید روایتگر خوبی‌ها، توانمندی‌ها و ارزش‌های والای این نهاد باشیم؛ چراکه این خدمت صادقانه، ذخیره‌ای ارزشمند برای آخرت تلاشگران خواهد بود.

برچسب ها: شورای حل اختلاف ، تحولات غزه
خبرهای مرتبط
در بازدید رئیس قوه قضاییه از دادسرای مرکز استان گلستان صورت گرفت؛
بررسی پرونده‌های کلاهبرداری شبکه‌ای، «اختلاس، قاچاق سازمان یافته خودرو و جنایت سقط جنین
ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در روستای زیارت در حد صفر شد
‌طرح گردشگری جزیره آشوراده چگونه به ثمر رسید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نهضت توسعه عدالت آموزشی در گلستان؛ ساخت روزانه یک کلاس درس و جهش در مشارکت خیرین
آخرین اخبار
نهضت توسعه عدالت آموزشی در گلستان؛ ساخت روزانه یک کلاس درس و جهش در مشارکت خیرین
وظیفه حقوقدانان دفاع تهاجمی از مظلومان در برابر جنایات صهیونیست‌هاست
تاکید رئیس قوه قضائیه بر وحدت، همگرایی و حمایت از سرمایه گذاران در گلستان
در دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف اراده ها قوی تر از کمبودهاست
صلح و سازش ۴۲ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف در کشور