حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در این حوزه با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی و وحدت گفت: سلایق متفاوت است، اما باید به دنبال یافتن راه‌های مشترک بود، چرا که وحدت مسیر توسعه کشور را هموار می‌کند.

وی با اشاره به تحولات غزه اظهار داشت: جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه زخمی بر پیکر همه انسان‌هاست. خوشبختانه ملت ایران با افتخار در مسیر حمایت از مظلومان حرکت می‌کند و این افتخار بزرگی برای امت اسلامی است.

معاون رئیس قوه قضاییه در ادامه با قدردانی از تلاش‌های کارکنان دادگستری و اعضای شورای حل اختلاف گفت: نگاه ما به شورا‌های حل اختلاف صرفاً معیشتی نیست. همراهان ما با نیت خیر و اخلاص در این مسیر گام گذاشته‌اند و خداوند تلاش صادقانه آنان را بی‌پاداش نخواهد گذاشت.

وی افزود: اگرچه کمبود‌هایی در دستگاه قضایی وجود دارد، اما اراده و همت قضات و کارکنان برای خدمت به مردم بسیار ارزشمند است و همین نیت‌ها و تلاش‌ها موجب برکت خواهد شد.

صادقی در پایان تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف ظرفیتی بزرگ در کشور هستند و باید روایتگر خوبی‌ها، توانمندی‌ها و ارزش‌های والای این نهاد باشیم؛ چراکه این خدمت صادقانه، ذخیره‌ای ارزشمند برای آخرت تلاشگران خواهد بود.