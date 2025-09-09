مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم بر اساس آمایش سرزمینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس‌زاده در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست درباره توسعه صنعت پتروشیمی در استان کرمان اظهار کرد: در سال‌های گذشته به چند طرح پتروشیمی در این استان مجوز داده شده بود که یکی از آنها به دلیل عدم پیشرفت لغو شد، اما دو طرح دیگر همچنان فعال هستند.

وی با بیان اینکه یکی از این طرح‌ها، تولید کامپوندهای EPDM برای استفاده در صنعت خودروسازی است، افزود: مجوز این طرح همچنان فعال است و امیدواریم در آینده پیشرفت بهتری داشته باشد.

حمایت از توسعه جنوب استان کرمان

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرح دیگر را در منطقه جازموریان با هدف حمایت از توسعه جنوب استان کرمان عنوان کرد و ادامه داد: این طرح به یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده و با وجود آنکه تنها ۶ ماه از صدور مجوز آن می‌گذرد، پیشرفت مطلوبی داشته است. این طرح می‌تواند هدیه‌ای ارزشمند از سوی دولت برای مردم محروم جنوب استان باشد.

عباس‌زاده با اعلام اینکه طرح دیگری نیز در حال مطالعه و بررسی است که متناسب با صنعت مس است و سازگاری بالایی به دلیل مصرف کم آب با اقلیم این منطقه دارد، گفت: محصول این طرح در مجتمع بزرگ مس سرچشمه مورد استفاده قرار می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده مجوز این طرح صادر شود تا سرمایه‌گذار بتواند کار خود را آغاز کند.

وی با تأکید بر اینکه این طرح بسیار کوچک اما با ارزش افزوده بالا و بار اولی با محصول سیانید سدیم برای صنعت مس در راستای تکمیل زنجیره ارزش است که تاکنون وارداتی بوده است، تصریح کرد: این طرح از گاز طبیعی و مقدار کمی آمونیاک استفاده می‌کند که آمونیاک از شیراز تأمین می‌شود، البته آمونیاک آن در آینده از طرح جازموریان نیز قابل تأمین است.

تعریف طرح‌های جدید پتروشیمی متناسب با هر استان

معاون وزیر نفت با بیان اینکه این طرح‌ها در چارچوب سند راهبردی و متناسب با اقلیم و نیاز هر استان دنبال می‌شود، بیان کرد: طرح دیگری بر پایه زغال‌سنگ با توجه به منابع موجود زغال‌سنگ در کرمان در حال مطالعه است و امیدواریم به‌زودی از آن رونمایی شود.

عباس‌زاده در پایان به همکاری نزدیک مجلس با وزارت نفت اشاره و اظهار کرد: کمیسیون صنایع مجلس همراهی بسیار مناسبی در اجرای این طرح‌ها دارد و این همکاری‌ها کمک بزرگی به توسعه استان خواهد بود.

برچسب ها: صنعت پتروشیمی ، پتروشیمی ایران
خبرهای مرتبط
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
دستیار ویژه معاون وزیر نفت:
تحقق اهداف صنعت پتروشیمی به ۲۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد
ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی صنعت پتروشیمی در کشور
جهش کم‌نظیر صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۷؛ از تناژ تا ارتقای جایگاه جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم