رئیس فدراسیون ورزش نابینایان و کم‌بینایان گفت: اداره کل ورزش استان خراسان رضوی، سالن شهید چمران را از ورزشکاران نابینا گرفت و این ورزشکاران اکنون آواره هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مظلومی رئیس فدراسیون ورزش نابینایان و کم‌بینایان در خصوص اختلاف هیات ورزش نابینایان و اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، گفت: از مقام عالی وزارت درخواست دارم به بحث فروش سالن شهید چمران این استان ورود کند. وزیر ورزش همیشه و همه جا حامی ورزش پارالمپیکی بوده، اما اداره کل ورزش استان سالنی که سال‌ها در اختیار ما بوده را به مزایده گذاشته است.

رئیس فدراسیون ورزش نابینایان ادامه داد: در یکسال گذشته وزیر همیشه حامی ما بوده و حتی بار‌ها تأکید کرده که چنین اقداماتی صورت نگیرد و برای اختصاص سالن به نابینایان و جانبازان همراهی کنند؛ اما اداره کل ورزش این سالن را به اجاره داده تا ورزش نابینایان رسما آواره شود.

مظلومی با گلایه از اقدامات اداره کل ورزش استان، افزود: رئیس هیات آن استان، جانباز جنگ تحمیلی است و چرا چنین بی احترامی را باید ببیند. توسعه ورزش پارالمپیکی یکی از اولویت‌های کشور است، اما نمی‌دانم چرا اداره ورزش خراسان رضوی اینگونه عمل می‌کند.

وی این را هم گفت: ورزش نابینایان و کم‌بینایان از لحاظ امکاناتی فقیر و در شمار زیادی از استان‌ها فاقد سالن تخصصی است، اما خراسان رضوی شرایط بسیار خوبی داشت. با این اقدام اداره کل ورزش و جوانان، هیات ما عملا چیزی در دست ندارد و بدون امکانات می‌ماند.

خبرهای مرتبط
برای حضور در مسابقات آسیایی پاسفیک ۲۰۲۵ پاکستان؛ اردوی آمادگی تیم ملی گلبال مردان برگزار می‌شود
رقابت‌های قهرمانی کشور شنا تحت نظارت ipc/ تهران قهرمان شنا نابینایان ایران شد
بر آورد هزینه و برنامه اعزام‌های نابینایان در جلسه هیئت رئیسه
