تسهیلات پرداختی به گلخانه ها مورد رضایت نیست+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی،نیاز داریم که تولیدات در محیط های بسته و قابل مدیریت انجام دهیم.

به گفته وی، با توسعه گلخانه ها و انجام کشت های عمودی می توان بهره وری را بالا برد و براین اساس نیاز است که دولت و حاکمیت در این خصوص حمایت داشته باشد تا تامین نقدینگی، سرمایه مورد نیاز به این سمت حرکت کند.

عالمی گفت: از تسهیلات پرداختی به گلخانه ها رضایت نداریم و نیاز است که تسهیلات با شرایط بهتری برای کشاورزان انجام شود تا انگیزه کافی برای توسعه گلخانه ها داشته باشند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
اولویت آب کشاورزی اول به گلخونه هاست
۰
۰
پاسخ دادن
