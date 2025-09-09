تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان عازم کرواسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان روز‌های ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود.

اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در این رقابت‌ها ظهر امروز (سه‌شنبه) راهی کشور کرواسی شدند.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینی – مهدی تقوی – اویس ملاح – فرید دژم خوی – فرشید قبادی
آنالیزور: علی مدهنی – سعید ابراهیمی
مربی کشتی فرنگی در اردوی آزاد: داود گیل نیرنگ
بدنساز: دکتر آقاعلی قاسم نیان
پزشک تغذیه: دکتر اباذر حبیبی‌نیا
ماساژور: سجاد امیری
سرپرست: محمدجواد یزدانی‌نیا

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ شهریورماه:
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی تمامی وزن‌های کشتی آزاد

شنبه ۲۲ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی وزن‌های ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی وزن‌های فوق

یک‌شنبه ۲۳ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی وزن‌های ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی وزن‌های فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده‌بندی وزن‌های ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۲۴ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد وزن‌های روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده‌بندی وزن‌های ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه: 
ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد وزن‌های روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده‌بندی وزن‌های ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

برچسب ها: تیم ملی کشتی آزاد ، مسابقات جهانی کشتی
خبرهای مرتبط
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
اعلام برنامه رقابت‌های کشتی بزرگسالان قهرمانی ۲۰۲۵ جهان
آذرپیرا: مسابقات جهانی سخت‌ترین میدان کشتی است؛ تیم شرایط خوبی دارد
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
آخرین اخبار
الحدادی: مشتاقم تا هر چه زودتر هواداران استقلال را ببینم
منیر الحدادی از امروز در تمرین استقلال
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
برتری تیم کانوپولو ایران مقابل هنگ‌کنگ
گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر جام‌جهانی پنجم شد
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛ مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
تیم ملی سومو عازم تایلند شد
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
آقاسی: من هم دوست دارم حریف قوی داشته باشیم/ مگر می‌شود گل نخوریم؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران عازم مسابقات جهانی کرواسی شد
مظلومی: ورزش نابینان در خراسان رضوی آواره شد
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد
آنژه، سرمربی جدید ناتینگهام فارست
اعلام اسامی ۱۲ آلیش کار دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی بانوان
انجمن کرلینگ ایران عضو فدراسیون جهانی شد
غیبت مدافع استقلال مقابل الوصل