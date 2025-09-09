باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان روز‌های ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود.

اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در این رقابت‌ها ظهر امروز (سه‌شنبه) راهی کشور کرواسی شدند.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی – مهدی تقوی – اویس ملاح – فرید دژم خوی – فرشید قبادی

آنالیزور: علی مدهنی – سعید ابراهیمی

مربی کشتی فرنگی در اردوی آزاد: داود گیل نیرنگ

بدنساز: دکتر آقاعلی قاسم نیان

پزشک تغذیه: دکتر اباذر حبیبی‌نیا

ماساژور: سجاد امیری

سرپرست: محمدجواد یزدانی‌نیا

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ شهریورماه:

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی تمامی وزن‌های کشتی آزاد

شنبه ۲۲ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی وزن‌های ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی وزن‌های فوق

یک‌شنبه ۲۳ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی وزن‌های ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی وزن‌های فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده‌بندی وزن‌های ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۲۴ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد وزن‌های روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده‌بندی وزن‌های ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد وزن‌های روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده‌بندی وزن‌های ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد