مدافع تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به انتقاد از عملکرد تیم کشورمان در فاز تدافعی گفت:، چون تیم ملی هستیم نباید در هیچ دیداری دریافت کنیم. مگر می‌شود در فوتبال گل نخورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عارف آقاسی در بازگشت تیم ملی فوتبال ایران از تاشکند که با شکست در فینال کافا همراه شد، اظهار کرد: تیم ملی همیشه قهرمان است و حرف چندانی ندارم!

وی در خصوص عملکرد ضعیف تیم ملی در خط دفاعی و گل خوردن از حریفان ضعیف، گفت: یعنی تیم ملی یا تیم‌های دیگر در فوتبال، نباید گل بخورند؟ اگر ببریم می‌گویند حریف ضعیف است، اگر ببازیم می‌گویند تیم ملی ایران ضعیف است. ما تلاش می‌کنیم و یک‌روز خوب هستیم و یک‌روز بد.

آقاسی تصریح کرد: همه بازیکنان تلاش می‌کنند و قطعا اشتباه هم وجود دارد. اگر بخواهم صحبت کنم، حرف زیاد است. با چهار ترکیب متفاوت بازی کردیم و اکثر بازیکنان محک خوردند و اشتباه در فوتبال طبیعی است.

این مدافع در خصوص اینکه چرا تیم ملی با تیم‌های قوی بازی نمی‌کند، گفت: شما شرایط را می‌دانید و نباید از من سئوال کنید. ما هم دوست داریم با بهترین تیم‌های دنیا بازی کنیم.

