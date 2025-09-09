«لئو» توله شیر یک سال و نیمه‌ی ارم، که بر اثر حمله همنوع خود دچار مجروحیت شدید شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نواییان، مدیر باغ وحش ارم با اشاره به اقدامات اورژانسی درمانی صورت گرفته بر روی «لئو» خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از آنکه این اتفاق افتاد، توله شیر به مرکز دامپزشکی باغ وحش ارم منتقل شد و اقدامات اولیه پزشکی، توسط دامپزشکان بر روی وی صورت گرفت.

نواییان با بیان اینکه متاسفانه اقدامات پزشکی به دلیل جراحات وارده تاثیر نداشت، در خصوص علت وقوع این درگیری گفت: شیر‌های نر معمولا برسر حقوق حفظ قلمرو و تولیدمثل با یکدیگر می‌جنگند که برخی اوقات شدت این درگیری به حدی است که حیوان تلف می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که محل نگهداری «لئو» از دوشیر نر دیگر همواره جدا بوده است، افزود: این توله شیر که تنها اسال و نیم از سنش گذشته بود، بسیار بازیگوش بود و روز حادثه به دلیل اینکه بخشی از دمش از دریچه جداکننده بین دوشیر نر دیگر بیرون مانده بود، توسط یکی از شیر‌های نر بزرگسال به بیرون کشیده شد و مورد حمله‌ی همنوع خود قرار گرفت.

نواییان خاطرنشان کرد: «لئو» از تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه امسال که از طرف سازمان محیط زیست به باغ وحش ارم سپرده شد، همواره در مطلوب‌ترین شرایط و با بهترین امکانات نگهداری شده است؛ و این اتفاق یک اتفاق طبیعی است که در بین شیر‌های نر می‌افتد.

گفتنی است، «لئو» شیر معروف امیرعلی اکبری، ورزشکار هنر‌های رزمی ترکیبی، پس از کش و قوس‌های فراوان میان وی و سازمان محیط زیست و تشکیل پرونده‌ی قضایی، به باغ وحش ارم تحویل داده شد.

منبع: روابط عمومی مجموعه ارم سبز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
وای الان کی بیاد جواب علی اکبری رو بده...
۲
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
از سگ گرفته توخیابون دیگه شیر هم جالبه صاحب داره تو خونه نگهداری میشد
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دستتون درد نکنه فقط از صاحبش گرفتینش که بکشینیش؟
۶
۸۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
وقتی نمی تونید نگهداری کنید از صاحبش نمی گرفتید هر حیوان تحت حفاظتی می میره می گن طبیعی بوده.
۶
۷۴
پاسخ دادن
