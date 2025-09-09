از کسب رتبه بهزیستی در جشنواره شهید رجایی تا جزئیات طرح سلام

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - گازرانی مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: بهزیستی استان در جشنواره شهید رجایی امسال، در میان ۱۳ دستگاه فعال در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی، موفق به کسب رتبه نخست استان شد؛ این موفقیت با کسب ۹۳۳ امتیاز از ۱۰۰۰ در شاخص‌های عمومی و ۹۷۵ امتیاز از ۱۰۰۰ در شاخص‌های اختصاصی به دست آمد که نشان‌دهنده عملکرد بسیار مطلوب این اداره کل است.

او افزود: در ادامه، طرح «سلام» (سلامت اجتماعی محله‌محور) معرفی شد که به تکلیف وزارت رفاه در بهزیستی طراحی شده است. این طرح با تأکید بر استحکام بنیان خانواده و نیاز به احیای حلقه فراموش‌شده محلات بین جامعه و خانواده، آغاز به کار کرده است.

گازرانی بیان کرد: طرح «سلام» که با برنامه‌ریزی و تأکیدات رهبر و رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده، قرار است در مراحل مختلف اجرا شود. مرحله اول آن با همکاری استانداری بر افزایش کیفیت زندگی سالمندان متمرکز خواهد بود و پس از آن، تمام طرح‌های اجتماع‌محور بهزیستی به ترتیب اجرا خواهند شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: در این طرح، بنیان‌هایی در محلات طراحی می‌شود و افراد امین منطقه در شیفت غیرفعال مدارس، خدمات آموزشی و حمایتی را آموزش می‌بینند و در نهایت حلقه اتصال بین بهزیستی و خانواده‌ها خواهند بود؛ هدف اصلی طرح «سلام»، فراهم آوردن دسترسی مردم به خدمات بهزیستی بر اساس سه اصل کفالت، عدالت و تمامیت است؛ افتتاحیه این طرح اخیراً در کشور انجام شده و در مرحله اول، داوطلبان برای همکاری با بهزیستی در این طرح انتخاب می‌شوند.

او عنوان کرد: همچنین، در خصوص مناسب‌سازی اماکن، که این موضوع تنها به معلولین و جانبازان محدود نمی‌شود و حدود ۲۰ درصد از جامعه شامل سالمندان، کودکان، مادران باردار، افراد کوتاه‌قد و ... نیاز به این خدمات دارند؛ وضعیت استان در مناسب‌سازی ادارات نسبت به متوسط کشوری بهتر است و ۷۳ درصد ادارات استان مناسب‌سازی شده‌اند. با این حال، این وضعیت برای بهزیستی و استاندار قابل قبول نبوده و نیاز به بهبود بیشتر برای جامعه هدف احساس می‌شود؛ شهرداری بیرجند و سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده‌اند.

گازرانی تصریح کرد: برای املاک و ساختمان‌های دولتی که نیاز به مناسب‌سازی دارند و این کار انجام نمی‌شود، جواز کار صادر نخواهد شد؛ مناسب‌سازی شامل موارد متعددی از جمله سرویس‌های بهداشتی، آبخوری‌ها، ورودی ادارات، نشانه‌هایی برای افراد نابینا و ... است که باید در تمامی اماکن ایجاد شود.