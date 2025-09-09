کردستان در مسیر جهش توسعه؛ از دروازه صادرات تا قطب انرژی، معدن و گردشگری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زرهتن لهونی در ویژهبرنامه تلویزیونی «استاندار» که به صورت زنده از شبکه خبر پخش شد به تشریح برنامه ها و ظرفیت های مختلف استان در بخش های مختلف پرداخت و افزود: مرزهای طولانی با اقلیم کردستان عراق یکی از فرصتهای بزرگ اقتصادی برای استان کردستان است بازار چهار میلیون نفری اقلیم میتواند مقصد صادرات تولیدات استان باشد.
فرصت های اقتصاد مرزی
وی افزود: با اجرای قانون معیشت مرزنشینان، ظرفیت واردات مرزنشینان از ۲۸ میلیون دلار به ۵۴۰ میلیون دلار افزایش یافته که تحول بزرگی برای اقتصاد محلی محسوب میشود.
لهونی همچنین به پیگیری فعالسازی مرز سیرانبند، توسعه پایانههای مرزی و ساماندهی بازارچههای مرزی اشاره کرد و افزود: هدف این است که مرزنشینان بتوانند مستقیم و بدون واسطه از ظرفیتهای قانونی بهرهمند شوند.
استاندار کردستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه این استان گفت: کردستان به دلیل هممرزی با اقلیم کردستان عراق و قرار گرفتن در مسیر اتصال بنادر جنوبی به شمالغرب کشور، از جایگاه ممتاز اقتصادی برخوردار است و میتواند به یکی از محورهای اصلی ترانزیت و تجارت منطقه تبدیل شود.
معدن و کشاورزی؛ دو محور اصلی اقتصاد
استاندار کردستان با تأکید بر غنای معدنی استان افزود: کردستان جزو پنج استان نخست کشور در حوزه معدن است؛ رتبه نخست تولید طلا و رتبه دوم ذخایر طلا را دارد. همچنین ذخایر آهن استان از ۲۰۰ میلیون تن به ۵۰۰ میلیون تن افزایش یافته و پیشبینی میشود در آینده ارتقای بیشتری یابد.
وی کردستان را یکی از قطبهای کشاورزی ایران معرفی کرد و گفت: این استان در تولید محصولاتی چون گندم و توتفرنگی رتبههای برتر دارد و سهم کشاورزی در اقتصاد استان ۱۷ درصد، یعنی دو برابر میانگین کشوری است. دامپروری نیز یکی از پایههای تأمین نیاز کشور در کردستان است.
منابع آبی و مدیریت تنشها
به گفته لهونی، کردستان ۶ درصد روانآبهای کشور و ۵ درصد اراضی قابل کشت ایران را در اختیار دارد، اما تنها ۱۲ درصد زمینهای آن آبی است که کمتر از میانگین کشوری است. وی افزود: توزیع نامتوازن آب سبب تنشهایی در برخی مناطق شده است.
وی با اشاره به مشکل ۲۵ ساله بانه در تأمین آب گفت: طرح انتقال آب از سد چراغ ویس به بانه آغاز شده و تلاش میکنیم تا پایان امسال این مشکل برطرف شود.
گردشگری و فرهنگ
استاندار کردستان گفت: ۵۷.۷ درصد اقتصاد استان در بخش خدمات است که نشاندهنده اهمیت حوزه گردشگری و صنایع دستی است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۳ میلیون گردشگر وارد استان شدند که بیانگر توسعه و رشد گردشگری در استان است، پروژههایی چون دریاچه مصنوعی ۶ کیلومتری و تلهکابین سنندج از جمله طرحهای بزرگ گردشگری در حال اجراست.
وی همچنین بر جایگاه فرهنگی و تاریخی استان تأکید کرد و گفت: کردستان نماد وحدت اسلامی است؛ جلوههای همبستگی شیعه و سنی در ایام هفته وحدت و اربعین نشاندهنده همدلی عمیق مردم استان است.
برنامهریزی ویژه برای جذب سرمایهگذاری
استاندار کردستان در خصوص جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بیان کرد: پس از اعلام شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، کارگروه ویژهای در استان برای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایهگذاری تشکیل شد و این کارگروه بهطور ویژه بر روی جذب سرمایهگذاری در استان متمرکز شده است.
وی افزود: در این راستا تلاشهایی برای تقویت روابط با اقلیم کردستان عراق و همسایگان استان انجام شده است. در اردیبهشتماه سال جاری، اجلاسی با حضور استانداران استانهای مرزی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و چهار استاندار اقلیم کردستان عراق برگزار شد که محور اصلی آن مسائل اقتصادی بود و تفاهمنامههای ارزشمندی در حوزه سرمایهگذاری به امضا رسید.
لهونی اعلام کرد: بستههای سرمایهگذاری متنوعی آماده شده که شامل ۶۷ مجوز بینام است و این مجوزها آماده واگذاری به سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای آغاز پروژههای مختلف در استان میباشد. وی در زمینه سرمایهگذاری خارجی به ۸.۸ میلیون دلار سرمایهگذاری اشاره کرد که شامل پروژههای مختلف از جمله کارخانه لوازم خانگی، صنایع لبنی و تولید لامپ است. استاندار تأکید کرد که کردستان آماده حمایت کامل از سرمایهگذاران در حوزههای مختلف از جمله گردشگری، معادن و صنایع تبدیلی کشاورزی است
انرژی و سرمایهگذاری در نیروگاهها
لهونی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه انرژی بیان کرد: تولید برق در کردستان دو برابر مصرف است و نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج ۷۰ مگاوات به ظرفیت خود افزوده است. وی افزود: پروژههای خورشیدی با ظرفیت ۱۴ مگاوات نیز در دست اجراست و ۶۰ هکتار زمین برای ایجاد شهرکهای انرژی خورشیدی آمادهسازی شده است.
استاندار کردستان تأکید کرد: استان آماده جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است و دولت تسهیلات ویژهای برای فعالان این بخش در نظر گرفته است.
سلامت و بهداشت
وی از جذب حدود ۸۰ پزشک متخصص در سال جاری خبر داد و گفت: شهرک سلامت سنندج با وسعت ۱۰۵ هکتار بهزودی با مشارکت بخش خصوصی راهاندازی میشود. این پروژه علاوه بر ارائه خدمات تخصصی درمانی، ظرفیت توسعه گردشگری سلامت را نیز در استان فراهم خواهد کرد.
مسکن و پروژههای عمرانی
استاندار کردستان تأمین زمین برای مسکن دولتی را یکی از چالشهای اصلی استان دانست و گفت: در شهرستانهایی چون بانه و مریوان این مشکل جدیتر است. وی افزود: در هفته دولت امسال ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه یا به بهرهبرداری رسید یا کلنگزنی شد. تالار مرکزی سنندج با پیشرفت ۹۳ درصدی از مهمترین پروژههای فرهنگی نیمهتمام استان است که بهزودی تکمیل میشود.
حمایت از کشاورزان و صنایع تبدیلی
لهونی اعلام کرد: ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و مشکلات بیمه کشاورزی در حال پیگیری است. او توسعه گلخانهها و صنایع تبدیلی کشاورزی را از دیگر اولویتهای دولت در کردستان دانست و افزود: هدف این است که کشاورزان علاوه بر تولید، از سود ارزش افزوده نیز بهرهمند شوند.
فناوری و شرکتهای دانشبنیان
استاندار کردستان گفت: ۱۷ هکتار زمین برای پارک علم و فناوری و ۱۰۰ هکتار برای تجاریسازی ایدههای نوآورانه و استارتاپها اختصاص یافته است. وی افزود: این اقدامات با هدف حمایت از جوانان خلاق و توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان انجام میشود و دولت در نظر دارد با همکاری دانشگاهها و بخش خصوصی، بستر لازم برای رشد شرکتهای دانشبنیان را فراهم کند.