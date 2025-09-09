رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان از وقوع دو حادثه رانندگی با ۱۱ مصدوم در شهرستان‌های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بابک هدائی ضمن اعلام این خبر گفت: در نخستین حادثه که به عنوان حادثه ویژه گزارش شد، حوالی محور فرعی حسین‌آباد به سمت آمروله، تصادف مابین یک دستگاه وانت مزدا و خودروی پیکان رخ داد. در این سانحه ۵ نفر دچار مصدومیت شدند که با حضور سریع دو تیم عملیاتی از پایگاه‌های ماموخ و حسین‌آباد، اقدامات درمانی اولیه انجام و سپس مصدومان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.

وی در ادامه افزود: در حادثه دوم که در ساعت ۱۲:۳۴ امروز و در محدوده شهرک بعثت سنندج رخ داد، یک دستگاه سواری ساینا واژگون شد. این واژگونی منجر به مصدومیت ۶ نفر شد که توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، با استفاده از دو دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: سرعت عمل و آمادگی تیم‌های اورژانس در رسیدگی به این حوادث، نقش مهمی در جلوگیری از تشدید آسیب‌های مصدومان ایفا کرده است.

 

منبع: اورژانس کردستان 

