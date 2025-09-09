مسئول مرکز بسیج شهید تندگویان (وزارت نفت-جنوب) در خصوص پویش عاشورایی گفت: این اقلام اهدایی درهمه شهرستان‌های استان موجود است و اطمینان داد که این کمک‌ها به دست افراد نیازمند خواهند رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حسن باقری، مسئول مرکز بسیج شهید تندگویان، از اجرای سراسری «پویش ایران عاشورایی» با هدف توزیع گسترده بسته‌های معیشتی در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خبر داد.

او گفت: در آستانه میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق (ع)، پویش ایران عاشورایی با هدف توزیع ۵۰ هزار بسته مواد غذایی که برآورد ریالی آن حدوداً سه میلیون تومان برای هر بسته است، در سراسر استان در حال اجراست.

سرهنگ پاسدار باقری با تشریح روند اجرایی این پویش اضافه کرد: بر اساس طراحی از پیش‌تعیین‌شده، توزیع این بسته‌ها از هم‌اکنون در سراسر استان‌ آغاز شده و امیدواریم تا روز میلاد که امشب و فرداست، این محمولات خیریه به دست نیازمندان برسد.

مسئول مرکز بسیج شهید تندگویان همکاری نهادهای مختلف را کلید موفقیت این طرح دانست و گفت: بخش زیادی از این اقلام هم‌اکنون در شهرستان‌ها موجود است و توسط گروه‌های جهادی، با همت بسیج سازندگی سپاه ولیعصر (عج) و مرکز بسیجیان در وزارت نفت در جنوب کشور، در حال توزیع میان خانواده‌های نیازمند است.

این پویش عظیم مردمی که با همکاری گسترده نهادهای انقلابی و گروه‌های جهادی در حال اجراست، نمادی بارز از تجلی معنویت و همبستگی اجتماعی در ایام میلاد پیشوایان دینی به شمار می‌رود.

منبع خبرگزاری بسیج 

برچسب ها: وزارت نفت ، بسیج سازندگی
