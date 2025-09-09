شهردار منطقه یک تهران از آغاز عملیات اجرایی احداث دو بوستان در محلات اراج و زعفرانیه به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- هادی حق‌بین، شهردار منطقه یک تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از آغاز عملیات اجرایی احداث دو بوستان مهم و فرامنطقه‌ای در محلات اراج (ناحیه دو) و زعفرانیه (ناحیه ۹) خبر داد و گفت: این دو پروژه که ارزش تقریبی ۱۰ همت دارند، با هدف ارتقاء سرانه فضای سبز پایتخت و با رویکرد بوستان‌های نسل جدید احداث می‌شوند.

حق‌بین با اشاره به سرانه بالای فضای سبز در منطقه یک، تاکید کرد که تملک دو پلاک مهم در این مناطق صورت گرفته و با توجه به ظرفیت‌های موجود، تصمیم بر آن شد تا دو بوستان فرامنطقه‌ای به شهروندان تهرانی تقدیم شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت معاونت خدمات شهری، هر دو بوستان تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند و بوستان جهاندیدگان در زعفرانیه زودتر در دسترس شهروندان قرار می گیرد.

شهردار منطقه یک افزود: در حال حاضر ۲۱۵ بوستان محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه یک وجود دارد که با اضافه شدن این دو بوستان، ظرفیت‌های فضای سبز منطقه بیش از پیش افزایش خواهد یافت. 

وی همچنین بر رویکرد نوین شهرداری در طراحی این بوستان‌ها تاکید کرد و گفت: نگاه و رویکرد خدمات شهری در رابطه با این دو بوستان به عنوان بوستان‌های نسل جدید است که با تمرکز بر انرژی‌های پاک و مدیریت آب، سعی در ارائه یک نگاه جدید داریم. 

حق‌بین در پایان به اهمیت مطالعات ترافیکی و اصلاح شبکه معابر پیرامونی این دو بوستان اشاره کرد و گفت: با توجه به گره‌های ترافیکی موجود، تلاش می‌کنیم تغییرات جزئی در معابر پیرامونی ایجاد کنیم تا بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی حل شود.

حق بین در مورد آخرین وضعیت بازسازی خانه های آسیب دیده از جنگ در منطقه یک گفت: ۹۵ درصد اختلافات میان ساکنین و مالکان جهت توافق در مورد بازسازی خانه های آسیب دیده از جنگ حل شده است و خوشبختانه توافقات اصلی انجام شده است.

وی گفت: به جز دو پلاک که در مرحله توافق نهایی هستند، باقی واحد ها صورت‌جلسات آماده شده و تا دو سه روز آینده تعیین تکلیف نهایی صورت می‌گیرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شهرداری ، بوستان
خبرهای مرتبط
ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت
معابر و بزرگراه‌های منطقه ۲ به نام پیامبر مهربانی‌ها مزین شد
شروع پروژه‌های آماده‌سازی بوستان در محلات اراج و زعفرانیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تازه داماد به خاطر عکس‌های عروسی قاتل شد
نجات عامل قتل بی‌رحمانه مادر تهرانی با ۸ ضربه چاقو از قصاص
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
نیمی از مشکل کمبود پاکبان در تهران حل شد + فیلم
۲ بوستان نسل جدید در منطقه یک احداث می‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی کشور
منافقین در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردند
جشن «پیامبر مهربانی» فردا در تهران برپا می‌شود
آخرین اخبار
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی
تأیید نرخ جدید کرایه سرویس مدارس پایتخت
نجات عامل قتل بی‌رحمانه مادر تهرانی با ۸ ضربه چاقو از قصاص
ثبت ۵۱۰ حادثه کوهستان از خرداد تا کنون
توزیع روزانه ۶۰ تن گوشت در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
راهکار‌های جذاب درباره هویت‌یابی فرزندان + فیلم
عدم رضایت مدیران از خدمات کارمندان نمی‌تواند دلیلی بر محروم کردن آنان از مزایای شغلی باشد/ مصوبه بانک سپه باطل شد
اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی در آشوراده با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی
منافقین در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردند
کلاهبرداری با نام سود سهام عدالت؛ مراقب لینک‌ها و تماس‌ها باشید
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی کشور
۲ بوستان نسل جدید در منطقه یک احداث می‌شود
نیمی از مشکل کمبود پاکبان در تهران حل شد + فیلم
نخستین مجتمع حقوقی حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور افتتاح شد
جشن «پیامبر مهربانی» فردا در تهران برپا می‌شود
ترافیک سنگین در خروجی آزادراه تهران_شمال
تصمیمات متناقض حریم پایتخت را از بین می‌برد
ضرورت اجرای اصل مقابله با بی‌کیفرمانی
آموزش‌های آکادمیک، فعالیت‌های جمعیتی را دانش‌بنیان می‌کند
ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت