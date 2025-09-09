شهردار منطقه یک تهران از آغاز عملیات اجرایی احداث دو بوستان در محلات اراج و زعفرانیه به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- هادی حق‌بین، شهردار منطقه یک تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از آغاز عملیات اجرایی احداث دو بوستان مهم و فرامنطقه‌ای در محلات اراج (ناحیه دو) و زعفرانیه (ناحیه ۹) خبر داد و گفت: این دو پروژه که ارزش تقریبی ۱۰ همت دارند، با هدف ارتقاء سرانه فضای سبز پایتخت و با رویکرد بوستان‌های نسل جدید احداث می‌شوند.

حق‌بین با اشاره به سرانه بالای فضای سبز در منطقه یک، تاکید کرد که تملک دو پلاک مهم در این مناطق صورت گرفته و با توجه به ظرفیت‌های موجود، تصمیم بر آن شد تا دو بوستان فرامنطقه‌ای به شهروندان تهرانی تقدیم شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت معاونت خدمات شهری، هر دو بوستان تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند و بوستان جهاندیدگان در زعفرانیه زودتر در دسترس شهروندان قرار می گیرد.

شهردار منطقه یک افزود: در حال حاضر ۲۱۵ بوستان محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه یک وجود دارد که با اضافه شدن این دو بوستان، ظرفیت‌های فضای سبز منطقه بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

وی همچنین بر رویکرد نوین شهرداری در طراحی این بوستان‌ها تاکید کرد و گفت: نگاه و رویکرد خدمات شهری در رابطه با این دو بوستان به عنوان بوستان‌های نسل جدید است که با تمرکز بر انرژی‌های پاک و مدیریت آب، سعی در ارائه یک نگاه جدید داریم.

حق‌بین در پایان به اهمیت مطالعات ترافیکی و اصلاح شبکه معابر پیرامونی این دو بوستان اشاره کرد و گفت: با توجه به گره‌های ترافیکی موجود، تلاش می‌کنیم تغییرات جزئی در معابر پیرامونی ایجاد کنیم تا بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی حل شود.

حق بین در مورد آخرین وضعیت بازسازی خانه های آسیب دیده از جنگ در منطقه یک گفت: ۹۵ درصد اختلافات میان ساکنین و مالکان جهت توافق در مورد بازسازی خانه های آسیب دیده از جنگ حل شده است و خوشبختانه توافقات اصلی انجام شده است.

وی گفت: به جز دو پلاک که در مرحله توافق نهایی هستند، باقی واحد ها صورت‌جلسات آماده شده و تا دو سه روز آینده تعیین تکلیف نهایی صورت می‌گیرد.