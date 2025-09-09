باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سال ۱۴۰۳، در محور خرمآباد – نورآباد، در حدفاصل «دوآب»، ۲۷ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند.
نکته نگرانکننده اینکه ۵۰٪ از مصدومان در بیمارستانها فوت میکنند؛ ۴۲٪ فوتیها در صحنه، و ۸٪ در حین انتقال هلاک میشوند.
در محورهایی مانند کوهدشت–زانوگه–پل سیمره که مسیر زائران اربعین نیز هست، بدون تغییر فنی قابل توجه باقیمانده و در سال گذشته ۱۳۸ نفر جان خود را از دست دادهاند.
جادههای چهارخطه نیمهتمام از ابتدای دهه ۹۰ همچنان در حالت معلق هستند و اجرای آنها، راهکار کلیدی در کاهش تصادفات است.
در ایام نوروز، لرستان در صدر استانهای پرحادثه قرار گرفت و تنها تعداد محدودی از این نقاط حادثهخیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
نقاط حادثهخیز فراوان، اما غیراقدامی
۲۲۸ نقطه پر تصادف در استان شناسایی شدهاند؛ اما تنها ۱۷ نقطه اصلاح شدهاند و تعداد کمی در طول سال مورد بازنگری قرار گرفتهاند.
در بسیاری از موارد، حتی پس از انتقال مصدومان، نیمی از آنها در بیمارستان فوت میکنند. این آمار نگرانکننده نیاز به واکاوی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی و بررسی کیفیت خدمات درمانی پس از تصادف را نشان میدهد.
وقوع ۸۰ درصد تصادفات خرمآباد در ۶ نقطه
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: بررسیها نشان میدهد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تصادفات شهری خرمآباد در ۶ نقطه حادثهخیز این شهر رخ میدهد بنابراین رفع مشکلات این معابر میتواند نقش مهمی در کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث رانندگی داشته باشد.
مجیدی گفت: آمارهای ارائهشده توسط شهرداری خرمآباد نشان میدهد سال گذشته یکهزار و ۷۴ تصادف در این شهر به ثبت رسیده که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به ۶ محور و تقاطع پرتردد بوده به نحوی که بلوار بهارستان با ۳۰ تصادف و خیابان ساحلی با ۲۲ مورد از جمله نقاطی هستند که بیشترین حوادث رانندگی در آنها رخ داده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش شهرداری، نمودارها و جداول آماری به خوبی نشان میدهد تمرکز بر ایمن سازی این ۶ محور میتواند بار زیادی از تصادفات شهری را کاهش دهد که انتظار میرود شهرداری خرمآباد این نقاط را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد و برای رفع نواقص زیرساختی اقدام فوری داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: برخی از مشکلات موجود، مانند اصلاح تقاطعهای اصلی، پرهزینه و زمانبر هستند، اما بخشی دیگر با هزینه اندک و در کوتاهمدت قابل اجراست، برای نمونه خطکشیهای ناقص یا ایجاد تغییرات در کاربریهای نامناسب حاشیه خیابانها در کاهش خطر تصادفات موثر خواهد بود.
مجیدی با اشاره به مجوزهای تجاری صادرشده در نقاط پرتردد گفت: گاهی ایجاد یک مغازه در حاشیه معابر اصلی موجب توقف چندین خودرو در مقابل آن و ایجاد گره ترافیکی و حادثه میشود که باید این موارد به طور جدی مدیریت شود.
مجیدی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد نقاط حادثهخیز استان در مرکز و محدوده شهری خرمآباد قرار دارد که رفع این موضوع نیازمند اهتمام شهرداری است تا با انجام اقدامات اصلاحی، بخش قابل توجهی از تصادفات شهری کاهش یابد.
زیرساختهای ناکافی
بسیاری از محورهای اصلی و پرتردد (مانند خرمآباد–نورآباد، کوهدشت–زانوگه) به دلیل عدم تکمیل پروژههای راهسازی، چهارخطهها و ایمنسازی، همچنان پرخطر هستند.
فرهنگ رانندگی ضعیف و رفتار پرخطر
عدم رعایت سرعت مطمئنه، بیتوجهی به علائم هشداردهنده و بیتوجهی به قوانین رانندگی در آزادراهها و بزرگراهها (۴۷٪ از تصادفات منجر به مرگ در همین معابر رخ میدهد) دلیل مهمی در شدت تصادفات است.
تصادفات در خرمآباد و استان لرستان، پدیدهای چندوجهی است که ریشه در ضعف زیرساختی، عدم اصلاح نقاط خطرناک و ناکارآمدی بخشی در پاسخ سریع درمانی دارد. با این حال، حجم مشخص آسیبدیدگان قابل مهار است.
اگر نهادها با همافزایی عمل کنند. از دروندادهای دانشگاه علوم پزشکی تا راهداری، پلیس راه و استانداری میتوان روند رو به رشد تصادفات را متوقف و به تدریج کاهش داد.