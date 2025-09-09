با ابلاغ اجرای شیوه‌نامه اختصاصی سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری، از این پس طرح‌های جامع با اصول مساله‌محوری، زمینه‌گرایی، مشارکتی بودن و اتکا بر ظرفیت‌ها و منابع هر شهر تهیه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران از الزامی شدن اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای تهیه طرح‌های جامع شهری خبر داد و گفت: با مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با عنوان «بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح‌های جامع شهری»، «شیوه نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات، چارچوب نگرش و روش نوین طرح‌های جامع شهری» تهیه و به ادارات کل راه و شهرسازی ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در فرآیند تهیه طرح‌های جامع، تغییر اساسی ایجاد شده است در بیان ویژگی‌های این شیوه نامه توضیح داد: بر اساس تغییر ایجاد شده، چارچوب شرح خدمات پیشنهادی که نمایانگر ساختار و رئوس مطالعات و بررسی‌های لازم برای تهیه طرح جامع شهری است، باید با تکیه بر اصول مساله محوری، زمینه‌گرایی، مشارکتی بودن و اتکا بر ظرفیت‌ها و منابع خاص هر شهر اختصاصی سازی شده و مبنای تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری قرار گیرد.

ساعد تصریح کرد:شیوه نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات طرح‌های جامع شهری با تکیه بر تجارب حاصل از تهیه طرح‌های جامع شهری با نگرش و روشن نوین ابلاغ شده و لازم الاجراست.

به گفته وی، اختصاصی‌سازی به معنای فرآیندی که طی آن شرح خدمات خاص هر شهر که برخاسته از ویژگی‌ها، مسائل و زمینه‌های آن شهر است، مبنای تهیه طرح جامع قرار گرفته و به دلیل پیوند با زمینه و بستر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، طبیعی، و زیست‌محیطی می‌تواند نقشه راه اختصاصی برای شهر را ترسیم کند.

ساعد تاکید کرد: ابلاغ این شیوه نامه گامی برای کارآمد کردن طرح‌های توسعه و عمران شهری و کمک به تحقق پذیری آنها به شمار می‌رود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

