تیم ملی والیبال ایران در دیداری دوستانه اسلوونی را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در فیلیپین به سر می‌برد پیش از آغاز این رقابت‌ها امروز (سه‌شنبه، ۱۸ شهریور) در دیداری دوستانه به مصاف اسلوونی رفت و پیروز شد.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار که با توافق سرمربیان دو تیم در چهار ست برگزار شد، سه بر یک حریف خود را شکست دادند. 

ست اول: ۳۴ بر ۳۲ ایران

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ ایران

ست سوم: ۲۵ بر ۲۳ ایران

ست چهارم: ۲۶ بر ۲۴ اسلوونی 

تیم ملی ایران پیش از آغاز این رقابت‌ها یک دیدار دوستانه دیگر مقابل آلمان انجام می‌دهد.

ایران در قهرمانی جهان با تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین همگروه است و کار خود را از یکشنبه ۲۳ شهریور آغاز می‌کند.

