معاون امور گمرکی گمرک ایران بر نقش این نهاد در تولید، تجارت، اشتغال و آرامش روانی جامعه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی اکبر شامانی سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل گمرک استان فارس بر ضرورت ثبت صحیح اطلاعات در اظهارنامه‌های صادراتی تاکید کرد و افزود: این موضوع هم برای مدیران استانی و هم برای تصمیم‌گیران ملی اهمیت بسیاری دارد و حتی می‌تواند در اخذ تسهیلات و مصوبات حمایتی اثرگذار باشد.

لزوم ثبت صحیح محل تولید کالا

معاون امور گمرکی گمرک ایران بیان کرد: در سیستم گمرکی، فیلدی برای درج محل تولید کالا وجود دارد و اگر صادرکنندگان به‌درستی استان محل تولید را وارد کنند، آمار واقعی تولید و صادرات هر استان شفاف خواهد شد.

شامانی با اشاره به اینکه تمام اقدامات انجام‌شده، به‌ویژه در حوزه صادرات، برای رفاه حال فعالان اقتصادی است، افزود: متاسفانه برخی ترخیص‌کاران یا صادرکنندگان به دلیل بی‌توجهی، این بخش را دقیق تکمیل نمی‌کنند؛ با این حال، گمرک ایران آمادگی دارد پیشنهادات فکری در بحث سیستم‌ها را که قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد، مورد بررسی قرار دهد.

ساده‌سازی فرآیندها با اصلاح سامانه‌ها

وی همچنین درباره ساختار سامانه‌های صادرات توضیح داد: صدور بارنامه‌ها (بیجک) و ثبت مشخصات کامیون‌ها به‌منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی در مسیر حمل‌ونقل طراحی شده است؛ در گذشته، برخی صادرکنندگان به‌دلیل عدم ثبت اطلاعات، درگیر پرونده‌های طولانی می‌شدند، اما اکنون این فرآیند به‌گونه‌ای تغییر کرده که بخش خصوصی بتواند با سهولت بیشتر بارنامه‌ها را صادر کند.

معاون امور گمرکی گمرک ایران با تاکید بر اینکه همه اصلاحات سامانه‌ای در سال‌های اخیر با هدف تسهیل صادرات انجام شده است، گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، بخش بزرگی از تشریفات فیزیکی از جمله ارزیابی‌ها و پلمب‌ها حذف شده و سامانه‌ها به سمت ساده‌سازی فرآیندها پیش رفته‌اند تا صادرکنندگان بتوانند سریع‌تر کالاهای خود را ترخیص کنند.

توانمندی نیروی انسانی گمرک فارس

شامانی با بیان اینکه گمرکات استان فارس پشتوانه قوی دارد، افزود: گمرکات فارس از نیروهای متخصص و با سابقه برخوردار است و یکی از گمرکات پرپشتوانه کشور از نظر منابع انسانی محسوب می‌شود.

نقش گمرک در تصمیم‌سازی‌های کلان

او اضافه کرد: گمرک ایران در تصمیم‌سازی‌های مهم کشور نقش دارد؛ نمونه بارز آن، مصوبه محرمانه‌ای بود که در شرایط بحرانی بعد از جنگ ۱۲روزه اجرایی شد؛ ۹ پیشنهاد فنی و اجرایی گمرک که تمام مشکلات فعالان اقتصادی را در بر می‌گرفت، ارائه و پس از تصویب، چند پیشنهاد به صورت نصف‌ونیمه مصوب شد.

معاون امور گمرکی گمرک ایران بیان کرد: این نهاد فارغ از اینکه سومین تامین‌ کننده درآمد است، مجری مقررات تجاری است، با قاچاق برخورد می‌کند، مرزبان اقتصادی است و همه وظایفی که در ماده سه قانون امور گمرکی بر عهده دارد، در حوزه تولید و تجارت نقش بسزایی دارد.

تاثیر مستقیم گمرک بر تولید و تجارت

شامانی بر اهمیت نقش گمرک در حوزه تولید و تجارت کشور تاکید کرد و افزود: به جرات می‌توان گفت گمرک بر تولید، تجارت و بازرگانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است؛ عملکرد فعالان در این عرصه در ۱۴۰ گمرک کشور اثر مستقیم یا غیرمستقیم خود را خواهد گذاشت.

نقش گمرک در ایجاد آرامش روانی جامعه

او به نقش گمرک در آرامش روانی جامعه اشاره کرد و با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد کل تجارت کشور در گمرک بندر شهید رجایی انجام می‌شود، گفت: در حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی، برخی شایعات حاکی از تعطیلی دوماهه گمرک و عدم ترخیص کالاهای اساسی بود و این اخبار باعث ایجاد نگرانی از کمبود کالاهای اساسی در کشور شد؛ در آن مقطع، نگرانی بر مردم غالب شده بود، اما با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم که سامانه‌ها سالم هستند و با تلاش برای راه‌اندازی مجدد سامانه‌ها، روند فعالیت‌ها ادامه یافت.

معاون امور گمرکی گمرک ایران یادآور شد: همچنین در ایام جنگ ۱۲ روزه، این نگرانی وجود داشت که گمرکات تحت‌الشعاع این اتفاق قرار گیرند و ترخیص کالاهای اساسی با مشکل مواجه شود، اما با فعالیت قابل توجه همه گمرکات، به‌ویژه گمرکات بزرگ بنادر، روند ترخیص کالاهای اساسی نسبت به ایام قبل از جنگ، ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت و این نشان داد گمرک می‌تواند فارغ از وظایف خود، در حفظ امنیت روانی مردم اثرگذار باشد؛ در واقع در ایام جنگ، وقتی روند ترخیص کالا افزایشی شد، آرامش به جامعه بازگشت.

آمادگی گمرک فارس برای همکاری با فعالان اقتصادی

سرپرست اداره‌کل گمرکات فارس نیز در این مراسم گفت: گمرکات استان آمادگی کامل دارد تا در چارچوب قوانین، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی یاری کند.

افشین صادقی از فعالان اقتصادی درخواست کرد امور واردات و صادرات خود را از طریق گمرکات فارس انجام دهند تا خدمات سریع‌تر و شفاف‌تری دریافت کنند.

در این مراسم از زحمات ایوب زارعی قدردانی و افشین صادقی به‌عنوان سرپرست اداره کل گمرکات فارس معرفی شد.

ایرنا