باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف در حاشیه جلسه غیرعلنی امروز مجلس و در ارزیابی از نشست مشترک مجلس و دولت، گفت: لازم می‌دانم از روحیه خوب رئیس‌جمهور تشکر کنم، چرا که وی همیشه داوطلب حضور در مجلس است و امروز گفت حاضر است ماهی یک بار در مجلس حضور یابد.

وی ادامه داد: این همان نکته‌ای است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید داشته‌اند و همان اجماع‌سازی است. این اجماع‌سازی که امروز فراهم شده، فرصتی ارزشمند برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جهت حل مشکلات اقتصادی با توجه به شرایط کنونی کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات نشست مشترک دولت و مجلس، گفت: جلسه امروز از ساعت ۶:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح به طول انجامید و به‌طور کامل بر مسائل اقتصادی متمرکز بود.

وی ادامه داد: جمع‌بندی جلسه این شد که برای تحقق بودجه عملیاتی و کوچک‌سازی دولت، کمیته‌های مشترکی میان دولت و مجلس برای اجرایی شدن دستورالعمل‌های لازم در این زمینه تشکیل شود.

قالیباف با تاکید بر اینکه برنامه هفتم میثاق ملی ماست، گفت: برنامه هفتم تنها سندی است که همه روی آن اجماع دارند. مطمئنم با این نگاه، در سال دوم اجرای برنامه، با سرعت بیشتری در مسیر حل مشکلات اقتصادی مردم حرکت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: البته بخشی از اقدامات مانند اجرای طرح کالابرگ نیز باید به صورت ضربتی انجام شود که هم مورد تأکید مقام معظم رهبری است، هم در قانون آمده و هم دستور صریح رئیس‌جمهور است.

قالیباف با اشاره به اینکه اساس کار ما تولید ثروت و بزرگ کردن کیک اقتصاد است که ان‌شاءالله در سال دوم اجرای برنامه هفتم جدی‌تر دنبال خواهد شد، گفت: جلساتی بین مجلس و دولت درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه برگزار شده است که امیدوارم تا پایان شهریور ماه دولت گزارش را به مجلس دهد و براساس آن گام‌ها برداشته می‌شود.

منبع: مهر