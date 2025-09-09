در حالی که وزارت آموزش و پرورش معافیت مالیاتی بانوان شاغل دارای ۳ فرزند و بیشتر را متوقف کرده بود، با ابطال بخشنامه مربوطه از سوی دیوان عدالت اداری، بار دیگر این معافیت مالیاتی اعمال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی وزارت آموزش و پرورش در ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ دستورالعملی صادر کرده بود که قانون معافیت مالیاتی فرزندان سوم به بعد (۱۵ درصد به ازای هر فرزند) فقط مشمول سرپرست خانوار شده و بانوان فرهنگی که سرپرست نیستند، این معافیت مالیاتی در حقوق آنها اعمال نمی‌شود که این دستورالعمل به زعم شاکی، بر خلاف ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰، بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند ۹ دستورالعمل ابلاغی ۷ خرداد ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی بوده است.

در متن ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چنین آمده است: میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوّب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ به ازای فرزند سوم و بیشتر که بعد از تصویب این قانون متولد شود، به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می‌شود. این تخفیف حداکثر ۳ بار قابل استفاده است.

رأی دیوان عدالت اداری: دستورالعمل آموزش و پرورش ابطال می‌شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز رأی نهایی را صادر کرد که در آن آمده: با عنایت به اطلاق حکم قانون‌گذار و این که در این حکم قانونی (ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰) تفاوتی بین این که حقوق‌بگیر سرپرست خانوار باشد یا خیر، وجود ندارد؛ بنابراین دستورالعمل ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش که براساس آن مقرر شده است: «معافیت مالیاتی موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فقط برای سرپرست خانواده مشمول دریافت حق اولاد قابل اعمال است»، از این جهت که موجب محدود شدن حکم قانون‌گذار به حقوق‌بگیران سرپرست خانوار و محروم شدن سایر حقوق‌بگیران شده، خلاف قانون است و ابطال می‌شود.

منبع: ایرنا

