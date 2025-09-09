باشگاه خبرنگاران جوان - قطعی برق در فصل گرمای تابستان معضلی برای شهروندان شده و تاثیرات بسیار زیادی بر روی زندگی روزمره؛ سلامت و اقتصاد دارد. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که قطعی برق در شهرستان اسلامشهر استان تهران مشکلاتی را پیش روی شهروندان قرار داده است.

سلام وقت بخیر سوال از وزیر نیرو داشتم که چرا برق تهران مثل نیاوران و چیتگر و فاطمی که من مراجعه داشتم و خیلی از مناطق تهران در هفته ۳ یا نهایتا ۴ روز قطع می‌شود ولی مناطق جنوب شهر و حاشیه مثل اسلامشهر هفته‌ای ۷ روز کامل قطع است. لطفا پیگیری کنید.