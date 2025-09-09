شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی برق در شهرستان اسلامشهر استان تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - قطعی برق در فصل گرمای تابستان معضلی برای شهروندان شده و تاثیرات بسیار زیادی بر روی زندگی روزمره؛ سلامت و اقتصاد دارد. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که قطعی برق در شهرستان اسلامشهر استان تهران مشکلاتی را پیش روی شهروندان قرار داده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر سوال از وزیر نیرو داشتم که چرا برق تهران مثل نیاوران و چیتگر و فاطمی که من مراجعه داشتم و خیلی از مناطق تهران در هفته ۳ یا نهایتا ۴ روز قطع می‌شود ولی مناطق جنوب شهر و حاشیه مثل اسلامشهر هفته‌ای ۷ روز کامل قطع است. لطفا پیگیری کنید.

گلایه پایتخت نشینان از قطعی مداوم برق
شهروندخبرنگار خوزستان؛
قطعی طولانی مدت برق اهالی دهکده بریم آبادان را رنجیده خاطر کرد
گلایه پزشکان از بالا بودن سطح آزمون علوم پزشکی
اهدای بسته کمک مومنانه به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در روستای الیف
رنجش متقاضیان مسکن ملی پرند از افزایش آورده
دیدار و گفت‌وگو "سید یحیی سلیمانی"، با "دکتر ظفرقندی" وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر
جشن و شادمانی انابدی ها به مناسبت ۱۷ ربیع الاول
رنجش شهروندان از روشن ماندن تیرهای چراغ برق به هنگام روز
درخواست نخبگان برای جذب در دستگاه های اجرایی
قطعی برق صدای اسلامشهری ها را درآورد
تصاویری از اجرای پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی توسط شهرداری اهر
گوشه‌هایی از جشن و شادمانی ماهدشتی‌ها در آستانه ۱۷ ربیع الاول + عکس