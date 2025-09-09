پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - قطعی برق در فصل گرمای تابستان معضلی برای شهروندان شده و تاثیرات بسیار زیادی بر روی زندگی روزمره؛ سلامت و اقتصاد دارد. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که قطعی برق در شهرستان اسلامشهر استان تهران مشکلاتی را پیش روی شهروندان قرار داده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیر سوال از وزیر نیرو داشتم که چرا برق تهران مثل نیاوران و چیتگر و فاطمی که من مراجعه داشتم و خیلی از مناطق تهران در هفته ۳ یا نهایتا ۴ روز قطع میشود ولی مناطق جنوب شهر و حاشیه مثل اسلامشهر هفتهای ۷ روز کامل قطع است. لطفا پیگیری کنید.