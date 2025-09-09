منابع خبری از حملات هوایی اسرائیل به دوحه قطر در تلاش برای ترور مقامات ارشد حماس خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع آگاه به رویترز گفتند که روز سهشنبه صدای چندین انفجار در دوحه قطر شنیده شده است. یک شاهد عینی گفت که دود بر فراز منطقه کتارا در پایتخت دیده شده است.
تلویزیون الجزیره قطر به نقل از یک منبع حماس گفت که این حمله مذاکرهکنندگان آتشبس در غزه را هدف قرار داده است.
رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل روز سهشنبه سعی کرد به مقامات حماس در قطر حمله کند.
رسانههای اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی مدعی شدند که این حمله رهبران ارشد حماس از جمله خلیل الحیه، مذاکرهکننده ارشد حماس را هدف قرار داده است.
قطر، که بین حماس و اسرائیل میانجیگری میکند، حمله «بزدلانه» اسرائیل به مقامات حماس را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی خواند.
یکی از ساکنان دوحه به العربیه انگلیسی گفت که صدای حداقل پنج انفجار را شنیده است.
