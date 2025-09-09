منابع خبری از حملات هوایی اسرائیل به دوحه قطر در تلاش برای ترور مقامات ارشد حماس خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع آگاه به رویترز گفتند که روز سه‌شنبه صدای چندین انفجار در دوحه قطر شنیده شده است. یک شاهد عینی گفت که دود بر فراز منطقه کتارا در پایتخت دیده شده است.

تلویزیون الجزیره قطر به نقل از یک منبع حماس گفت که این حمله مذاکره‌کنندگان آتش‌بس در غزه را هدف قرار داده است.

رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل روز سه‌شنبه سعی کرد به مقامات حماس در قطر حمله کند.

رسانه‌های اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی مدعی شدند که این حمله رهبران ارشد حماس از جمله خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس را هدف قرار داده است.

قطر، که بین حماس و اسرائیل میانجیگری می‌کند، حمله «بزدلانه» اسرائیل به مقامات حماس را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند.

یکی از ساکنان دوحه به العربیه انگلیسی گفت که صدای حداقل پنج انفجار را شنیده است.

منبع: رویترز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۲ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
حمله اسراییل به ایران از رگ گردن هم به ما نزدیکتر است اگر بمب اتم نسازیم بدبخت شدیم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۲ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
هر زمانی ترامپ بگه ..با مذاکره داریم به نتیجه میرسیم
سریع شک کنید ..که میخواهد با حمله نظامی .طرف را به زانو در اورد
هر زمانی ترامپ گفت به جنگ غزه خاتمه میدهیم و
کارها خوب پیش میره
بدین معناست .که ترامپ میخواهد سران مقاومت را ترور کند و از این جهت متوهم شده که با ترور انها
پیروزی در زمین ترامپ و بی بی نتیابو است
اگر ترور موفق بود .الان ترامپ پز میداد و میگفت به دستور من چند بقول او تروریست و دشمن فلیسطینی را از بین بردیم و راحت میشه به توافق رسید!!!!؟؟
چونکه ترور موفق نبوده .به گردن نمیگیرد و میخواهد قطر را برای سرکیسه کردن برای خودش نگه دارد!!!!؟؟؟
با محکوم کردن الکی حمله نطامی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۴ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
ساده دل ها خیال کردند اگر بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار با ترامپ قرارداد ببندند و هواپیما گران قیمت به این سگ زرد آمریکای اشغالی بدهند و پیوسته فاز میانجی بین گروه های فلسطینی و اسرائیل بگیرند برایشان امنیت ایجاد می شود. ولی نمی دانستند ترامپ و نتانیاهو گرگ هایی هستند که سالهاست با این گله آشناهستند. اعراب یک بار باید برای همیشه بدانند آنچه باعث امنیتشان می شود اتحاد بین دولت های مسلمان با مردمشان و ایران خواهد بود. اسرائیل در کمتر از یکسال به ۶ کشور حمله کرده است. وقتش شده این رژیم حرامزاده و نخست وزیر حرامزاده تر آن را برای همیشه به درک واصل کنند. به امید آن روز.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خداوردی
۰۲:۴۴ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
متاسفانه امنیت منطقه را 70ساله اسرائیل کثیف .جنایتکار به گنده کشیده خداازشون نگذره.بحق آقا امیرالمومنین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۸ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
خب اینهم جواب همراهی با آمریکای جنایتکار فاسدقابل توجه
کسانی که در ایران بدون توجه به فریبکاری ‌و جنایت‌های آمریکای ملعون و رعایت صلاح کشور وملت غیور ایران برای مذاکره دست وپا می زنند!!!!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۷ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
مطعمن باشید قطر هم با اسرائیل همدست هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
قطر، داداش! یادت رفته بگی قطر حق پاسخ نظامی را برای خود محفوظ میدارد؟!! اسراییل پایتخت شما رو زده!
(بدبختهای بی مصرف اینجورین)
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
از بی عرضگی عرب هاس، یک ذره غیرت تو وجودشون نیس، هرکشوری ایران نمیشه که
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
عاقبت خیانت به کشورهای اسلامی و ایران بهتر از نخواهد بود
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
میدونید آمریکا در چه فکریه؟ این که چطور شما را گول بزنه.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اسرائیل دیگه زده به سیم آخر. ممکن هر کاری بکند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
کشورهای اسلامی بشینن و ببینن که چطور یکی یکی مورد حمله قرار میگیرن !
وقتشه همه در برابر د
۰
۱
پاسخ دادن
