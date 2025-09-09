باشگاه خبرنگاران جوان - رضایی معاون سواد آموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای نهضت سواد آموزی در استان، عنوان کرد: گروه سنی جامعه هدف نهضت سواد آموزی ۱۰ تا ۴۹ سال است.

معاون سواد آموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه امروز در قم از بحران بی‌سوادی و کم‌‍سوادی خارج شده‌ایم، مطرح کرد: خوشبخانه فرصت مطلوبی در قم ایجاد شده است که مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفته و ثمره آن را می‌توانیم مشاهده کنیم.

معاون سواد آموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم اضافه کرد: البته شرایط قم در خصوص مهاجرپذیر بودن، موجب شده است که هرچقدر در این زمینه تلاش کنیم، همچنین جمعیتی بی‌سواد و کم‌سواد که مهاجر هستند نیز در قم وجود داشته باشد.

رضایی با اشاره به اینکه خوشبختانه همدلی و هم‌افزایی خوبی در استان شاهد هستیم، عنوان کرد: دستگاه‌های مختلف استان همت کرده و در کنار معاونت سواد آموزی پای کار استان هستند.

معاون سواد آموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم در پایان عنوان کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی مجموعه‌‎های مختلف بتوانیم مبحث کم‌سوادی و بی‌سوادی را در جامعه کم کنیم و قم را به شأن و جایگاه اصلی خودش برسانیم.

منبع:روابط عمومی آموزش وپرورش استان قم