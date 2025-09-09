به همت مهندسان و متخصصان داخلی یک فروند هواپیمایی فوکر ۱۰۰ پس از انجام تعمیرات اساسی به چرخه هوایی کشور بازگشته که با ورود این ناوگان ۱۰۹ صندلی به بخش هوایی کشور اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- همزمان با رسیدن به پایان فصل سفر و افزایش میزان سفر‌های هوایی واز طرف دیگر با نزدیک شدن به ایام پیک سال شرکت‌های هواپیمایی در حال رایزنی برای افزایش میزان مجوز‌های پرواز و از طرف دیگر افزایش تعداد ناوگان هوایی خود هستند.

براساس این گزارش پیش از این حسین پور فرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشور بر برنامه ریزی برای افزایش تعداد ناوگان هوایی تاکید بسیار زیادی داشته‌اند واعلام کرده بودند که برنامه ریزی برای اور هال ناوگان هوایی و استفاده از ظرفیت‌ها در جهت تکمیل و تقویت ناوگان هوایی در دستور کار است و اجرای این طرح با جدیت بسیار زیادی دنبال می‌شود.

پورفرزانه با اشاره به مشکلات کمی و کیفی ناوگان هوایی اظهار داشت: کشور به دلیل تنوع اقلیمی نیازمند انواع هواپیما‌های واید بادی، نروبادی، رجینال و هواپیما‌های کم‌ظرفیت زیر ۱۹ نفر است. به همین منظور، در سال اول دولت چهاردهم بیش از ۴۵۰۰ صندلی به ناوگان واید بادی و نروبادی اضافه شده و ۱۵ فروند هواپیمای زیر ۱۹ نفر نیز به ناوگان تاکسی هوایی افزوده شده است.

در همین راستا سیامند عبداله‌زاده مدیرعامل هواپیمایی اظهار داشت: شرکت هواپیمای هواپیمای فوکر ۱۰۰ قشم با ظرفیت ۱۰۹ مسافر، پس از انجام تعمیرات اساسی سه‌ماهه و دریافت تأییدیه سازمان هواپیمایی کشوری، دوباره به ناوگان پروازی بازگرداند.

وی ادامه داد: این پروژه فنی گسترده با اجرای بیش از ۶۵۰ دستور تعمیراتی و ۲۰ دستورالعمل مهندسی، توسط متخصصان واحد تداوم صلاحیت پرواز (CAMO) و تیم مهندسی و تعمیرات با رعایت بالاترین استاندارد‌های ایمنی و کیفی انجام شد.

او بیان کرد: همچنین در جهت ارتقای تجربه سفر، سیستم روشنایی کابین نیز به فناوری نوین LED مجهز شد؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد نور یکنواخت و دلنشین برای مسافران، عمر مفید تجهیزات را نیز افزایش می‌دهد

وی با بیان اینکه دو موتور این هواپیما با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان داخلی و تحت استاندارد‌های فنی CAMO تعمیر و برای خدمت‌رسانی مجدد آماده شد افزود: این دستاورد بخشی از برنامه جامع نوسازی و بهسازی ناوگان است؛ برنامه‌ای که با هدف ارتقاء ایمنی پروازها، افزایش کیفیت خدمات و فراهم کردن آسایش بیشتر برای مسافران، در مسیر دستیابی به استاندارد‌های روز جهانی دنبال می‌شود.

براساس این گزارش طبق اعلام پور فرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشور در حالت نرمال کشور به بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای واید بادی و نروبادی نیاز دارد و اعداد بسیار بالاتر مانند ۵۵۰ فروند اقتصادی نیست. همچنین به دلیل تحریم‌ها، امکان لیزینگ هواپیما برای پوشش پیک‌های تقاضا وجود ندارد و ناچاریم پیک‌ها را نیز با ناوگان داخلی مدیریت کنیم.

گفتنی است طبق اعلام کارشناسان صنعت هوانوردی ایران باید به سمت توسعه ناوگان کم‌ظرفیت و جوان‌سازی ناوگان فعلی حرکت کند تا خدمات بهتر و مطمئن‌تری به مردم ارائه شود.